Casa Pazza Utilizza Vernice Tossica per Tenere Lontani gli Scoiattoli

Sommario: Un proprietario di casa della Contea di Putnam ha preso misure estreme per tenere lontani gli scoiattoli dal suo cortile, spruzzandoli con vernice rossa tossica. Mark Kuhn, 62 anni, è stato accusato di avvelenamento di un animale per aver intrappolato gli scoiattoli, verniciarli e rilasciarli. Ha affermato di non voler gli scoiattoli nel suo cortile perché facevano abbaiare i suoi cani e credeva che verniciarli li avrebbe dissuasi dal tornare. La SPCA della Contea di Putnam, allertata dal dipartimento di libertà vigilata, sta investigando sull’incidente. Sebbene gli scoiattoli non siano ancora stati trovati, sono stati registrati su video di sorveglianza e segnalati dai residenti locali.

FAQ:

D: Perché il proprietario di casa ha verniciato gli scoiattoli?

R: Il proprietario di casa ha verniciato gli scoiattoli con vernice rossa tossica perché voleva tenerli lontani dal suo cortile e credeva che non sarebbero tornati.

D: Di quali accuse è stato incriminato il proprietario di casa?

R: Il proprietario di casa è stato accusato di tre capi di avvelenamento di un animale, un reato penale minore.

D: Gli scoiattoli sono stati trovati?

R: Gli scoiattoli non sono ancora stati trovati, ma sono stati visti su video di sorveglianza e segnalati dai residenti.

D: Chi sta investigando sull’incidente?

R: La SPCA della Contea di Putnam, che ha poteri di forza pubblica, sta conducendo l’indagine.

In un incidente bizzarro, un proprietario di casa nella Contea di Putnam, New York, ha preso misure drastiche per combattere gli scoiattoli che invadevano il suo cortile. Invece di utilizzare metodi convenzionali, ha optato per spruzzare gli scoiattoli con vernice rossa tossica. Mark Kuhn, il proprietario di 62 anni, è stato accusato di avvelenare gli animali.

La ragione di questo atto insolito era la frustrazione del proprietario di casa nei confronti degli scoiattoli che disturbavano i suoi cani e li facevano abbaiare continuamente. Kuhn credeva che verniciando gli scoiattoli, sarebbero stati dissuasi dal tornare. Inoltre, riteneva che gli aiutasse a identificare se si trattava degli stessi scoiattoli che tornavano nel suo cortile.

La SPCA della Contea di Putnam, che ha poteri di forza pubblica, è stata allertata della situazione dal dipartimento di libertà vigilata della contea. Gli agenti hanno scoperto che Kuhn aveva intrappolato gli scoiattoli, li ha verniciati con vernice apple red-colored Rust-Oleum e poi li ha rilasciati a circa un quarto di miglio di distanza.

Sebbene gli scoiattoli non siano ancora stati trovati, sono stati catturati su video di sorveglianza e avvistati dai residenti locali. L’incidente viene trattato come crudeltà sugli animali ed è oggetto di indagine da parte della SPCA della Contea di Putnam.

Questo insolito atto di verniciare gli scoiattoli è un caso estremo nel tentativo di risolvere un problema comune. La crudeltà sugli animali può assumere forme diverse ed è essenziale affrontare tali incidenti per garantire il benessere degli animali nelle nostre comunità.