Boeing e NASA si preparano per il primo volo con equipaggio di Starliner verso la Stazione Spaziale Internazionale

Boeing e NASA stanno ultimando i preparativi per il primo volo con equipaggio della navicella spaziale CST-100 Starliner verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa missione rappresenta una pietra miliare significativa nel programma Commercial Crew della NASA, che mira a permettere rotazioni regolari di equipaggi nella stazione spaziale.

I team hanno lavorato diligentemente per risolvere le problematiche tecniche identificate durante il processo di certificazione di volo. Un recente test di sgancio riuscito ha convalidato le modifiche al sistema di paracadute di Starliner, garantendo che rispetti i requisiti di sicurezza dell’equipaggio. NASA e Boeing stanno analizzando i dati del test e completando la certificazione del sistema.

Boeing ha inoltre apportato importanti miglioramenti alla sicurezza rimuovendo materiali potenzialmente infiammabili dalla navicella spaziale. L’azienda ha rimosso oltre 17 libbre di nastro che rappresentavano un rischio in determinate condizioni ambientali. Nelle zone in cui la rimozione del nastro comportava un rischio maggiore, Boeing ha applicato tecniche di rimedio testate per garantire la sicurezza dell’hardware di Starliner.

Per assicurare ulteriormente la prontezza, le simulazioni della missione e le preparazioni dell’hardware stanno procedendo. Un recente simulacro di due giorni ha permesso a NASA e Boeing di esercitarsi nel rientro di Starliner sulla Terra, dallo sgancio all’atterraggio, in un ambiente realistico. I team stanno anche lavorando all’integrazione di Starliner con il razzo Atlas V e al completamento dell’assemblaggio della navicella spaziale.

Nei prossimi mesi, l’attenzione si concentrerà sulla completamento della certificazione complessiva del volo di prova dell’equipaggio, sulla conduzione di simulazioni delle condizioni operative, sul rifornimento della navicella spaziale e sulla revisione dettagliata dei sistemi. Questi passaggi culmineranno in una revisione della prontezza al volo per verificare la prontezza del sistema e dei team prima del lancio.

Il volo di prova dell’equipaggio porterà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams alla Stazione Spaziale Internazionale per un soggiorno di una o due settimane prima di riportarli sulla Terra. Questa missione servirà da precursore per i voli regolari di rotazione dell’equipaggio per Starliner di Boeing come parte del programma Commercial Crew della NASA.

Man mano che si avvicina la data di lancio, la collaborazione tra NASA e Boeing dimostra il loro impegno nel garantire la sicurezza e il successo di questa missione critica, avvicinandoci a un futuro di voli spaziali umani di routine verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Definizioni:

CST-100 Starliner: Il CST-100 Starliner è un’astronave per equipaggio sviluppata da Boeing per il programma Commercial Crew della NASA. È progettato per trasportare astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Stazione Spaziale Internazionale (ISS): La Stazione Spaziale Internazionale è una grande astronave in orbita terrestre bassa, dove gli astronauti vivono e conducono ricerche scientifiche.

Terminologia utilizzata:

– Processo di certificazione di volo: Il processo di certificazione di un’astronave per il volo, garantendo che rispetti tutti i requisiti di sicurezza e operatività.

– Rotazione dell’equipaggio: Lo scambio regolare dei membri dell’equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale, garantendo una presenza umana continua.

