Avanzamento nella selezione degli alberi: sfruttare il fenotipaggio iperspettrale per diversità di pino silvestre

La ricerca recente in fenomica vegetale evidenzia il potenziale della riflettanza iperspettrale come potente strumento per identificare caratteristiche delle piantine che indicano lo stato fisiologico di una pianta. Uno studio pubblicato da Plant Phenomics dal titolo “Rendere visibile la variazione genotipica: fenotipizzazione iperspettrale nelle piantine di pino silvestre” fa luce sull’applicazione del fenotipaggio iperspettrale nei programmi forestali e di selezione per una migliore selezione di genotipi resistenti.

La ricerca condotta sulle piantine di pino silvestre della Repubblica Ceca ha utilizzato due metodi non distruttivi per misurare la riflettanza iperspettrale e distinguere tra ecotipi di pianura e di montagna. Le misurazioni a livello fogliare hanno coinvolto l’uso di uno spettro-radiometro e una sonda di contatto, mentre le misurazioni a livello di copertura vegetale hanno utilizzato lo stesso spettro-radiometro con un cavo ottico in fibra. Sono state osservate differenze statisticamente significative tra le popolazioni di pini in tutto lo spettro di riflettanza.

Sono stati utilizzati algoritmi di apprendimento automatico per prevedere l’origine della popolazione basandosi sui fattori di riflettanza. L’accuratezza più alta è stata ottenuta dai dati iperspettrali grezzi di piantine intere. Specifiche regioni spettrali, in particolare nella parte visibile e nel bordo rosso, sono state identificate come cruciali per una predizione e classificazione accurata.

In generale, questi metodi offrono strumenti preziosi per i programmi forestali e di selezione, consentendo una valutazione genetica non distruttiva e pratiche efficaci negli vivai. Sfruttando il fenotipaggio iperspettrale e le tecniche di apprendimento automatico, i ricercatori mirano a sbloccare la diversità genetica degli alberi e migliorare la selezione di genotipi resistenti. Questi progressi contribuiscono agli sforzi di conservazione e forniscono informazioni sull’adattamento delle popolazioni arboree ai cambiamenti climatici.

Sebbene lo studio riconosca limitazioni legate alle condizioni di luce e ai metodi di misurazione, sottolinea l’immense potenziale della riflettanza iperspettrale e dell’apprendimento automatico nel predire e classificare con precisione le popolazioni arboree. Attraverso la ricerca continua e il perfezionamento di queste tecniche, il percorso verso un’industria forestale più sostenibile e resiliente diventa più chiaro.

Definizioni:

– Fenomica: Lo studio dei fenotipi, che sono le caratteristiche osservabili di un organismo.

– Riflettanza Iperspettrale: La misurazione della quantità di luce riflessa da un oggetto a diverse lunghezze d’onda dello spettro elettromagnetico.

– Genotipi: La composizione genetica di un organismo.

– Genotipi Resistenti: Genotipi che mostrano resistenza o adattabilità a condizioni ambientali mutevoli.

– Spettro-radiometro: Uno strumento utilizzato per misurare l’intensità della luce a diverse lunghezze d’onda.

– Apprendimento Automatico: L’uso di algoritmi e modelli statistici per consentire ai computer di apprendere e fare previsioni o decisioni senza programmazione esplicita.

– Copertura vegetale: Lo strato superiore del fogliame in una foresta o in altre vegetazioni.

