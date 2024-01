Asteroide 2023 WZ3 Previsto per Passare Vicino alla Terra Oggi: Ecco Cosa Sappiamo

Sommario:

Un asteroide vicino alla Terra conosciuto come Asteroid 2023 WZ3 si prevede che si avvicini al nostro pianeta oggi. Sebbene sia designato come Asteroide Vicino alla Terra, non rappresenta alcun pericolo di collisione. L’asteroide, appartenente al gruppo Apollo, passerà accanto alla Terra ad una distanza di approssimativamente 6,1 milioni di chilometri. Con una larghezza di circa 115 piedi, è paragonabile in dimensioni a un aeromobile. Nonostante le sue dimensioni, l’asteroide non viene considerato un Asteroide Potenzialmente Pericoloso, poiché non soddisfa i criteri di designazione. Questo non è il primo passaggio ravvicinato dell’Asteroide 2023 WZ3 vicino alla Terra, poiché precedentemente si è avvicinato nel 1970 e lo farà nuovamente nel 2036.

FAQ

D: Cos’è l’Asteroide 2023 WZ3?

R: L’Asteroide 2023 WZ3 è un asteroide vicino alla Terra che fa parte del gruppo Apollo.

D: Quanto si avvicinerà l’asteroide alla Terra?

R: L’asteroide passerà accanto alla Terra a una distanza di circa 6,1 milioni di chilometri.

D: L’Asteroide 2023 WZ3 rappresenta una minaccia di collisione con la Terra?

R: No, l’asteroide non rappresenta alcuna minaccia di collisione con il nostro pianeta.

D: Quanto è grande l’Asteroide 2023 WZ3?

R: L’asteroide ha una larghezza di circa 115 piedi, rendendolo paragonabile in dimensioni a un aeromobile.

D: L’Asteroide 2023 WZ3 è considerato un Asteroide Potenzialmente Pericoloso?

R: No, l’asteroide non soddisfa i criteri per la designazione di Asteroide Potenzialmente Pericoloso.

D: L’Asteroide 2023 WZ3 si è già avvicinato alla Terra in precedenza?

R: Sì, l’asteroide si è già avvicinato alla Terra nel 1970 e lo farà di nuovo nel 2036.