Aggiornamento di Baldur’s Gate 3: Migliorate le interazioni con Gale e correzioni di bug

Nell’ultima correzione di Baldur’s Gate 3, i giocatori possono aspettarsi importanti cambiamenti che migliorano la loro esperienza di gioco. Uno degli aggiornamenti principali riguarda il personaggio Gale, che ora sarà più propenso a rimanere con il giocatore anche se non può fornirgli oggetti magici. Secondo Larian Studios, il team di sviluppo ha parlato con Gale, spiegando che la mancanza di un artefatto magico non significa che non verrà mai offerto. Tuttavia, se i giocatori dimostrano chiaramente di non avere intenzione di fornire nessun oggetto magico, Gale sceglierà comunque di andarsene.

Oltre ai miglioramenti di Gale, questa correzione porta anche correzioni per altri personaggi ed eventi nel gioco. I giocatori che erano bloccati in un “evento di storia” dopo essere morti a Grym nell’Adamantine Forge non si troveranno più di fronte a questo problema. Inoltre, sono stati implementati cambiamenti relativi ai boss appositamente per i giocatori della modalità onore.

Sono state effettuate anche diverse correzioni generali in questa aggiornamento. Sono stati risolti bug di combattimento, risoluzioni dei crash, aggiustamenti delle dimensioni dei file di salvataggio e altro ancora. I giocatori possono consultare le note complete sulla patch su Steam per una panoramica completa dell’aggiornamento.

Mentre i giocatori attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti, possono migliorare la loro esperienza di gioco con la nostra guida sui migliori build di Baldur’s Gate 3. Ciò permetterà loro di esplorare opzioni potenti e ottimizzare i loro personaggi. In alternativa, i giocatori possono provare alcuni dei nostri mod preferiti di Baldur’s Gate 3, che forniscono contenuti aggiuntivi e miglioramenti al gioco base.

