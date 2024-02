Vivre l’expérience de la vie sur Mars : rejoignez la mission simulée de la NASA

La NASA offre une opportunité unique aux personnes intéressées par l’expérience de la vie sur Mars. L’agence spatiale recherche des volontaires pour sa deuxième mission simulée sur Mars, connue sous le nom de mission d’exploration analogique de la santé et des performances de l’équipage (CHAPEA 2). Cette expérience d’une durée d’un an vise à simuler les conditions et les défis de la vie sur la planète rouge.

Prévue pour commencer au printemps 2025, la mission CHAPEA 2 impliquera une équipe de quatre membres d’équipage résidant à l’intérieur d’un habitat spécialement conçu en impression 3D de 1 700 pieds carrés à Houston. Cet habitat, appelé Mars Dune Alpha, est destiné à reproduire les conditions de vie sur Mars. Pendant leur séjour, les membres de l’équipage seront responsables de l’entretien, de la culture des cultures et de l’exécution de diverses autres tâches.

Bien que cette opportunité semble excitante, il est important de noter que la mission est à la fois physiquement et mentalement exigeante. Les personnes intéressées doivent répondre à des critères spécifiques pour être éligibles. Les candidats doivent avoir entre 30 et 55 ans et posséder un diplôme de maîtrise dans un domaine STEM. La maîtrise de la langue anglaise est également requise. De plus, les candidats doivent avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle, ainsi qu’un minimum de mille heures de pilotage d’un avion ou deux années de travail vers un doctorat STEM. Les candidats retenus seront également soumis à une enquête approfondie sur leurs antécédents criminels.

En ce qui concerne la rémunération, bien que la NASA n’ait pas divulgué le montant exact, les participants recevront une rémunération pour leur contribution pendant la mission. De plus, un logement gratuit leur sera fourni pendant toute la durée de leur séjour sur Mars.

Si vous envisagez de postuler, soyez prêt à faire face à un processus de sélection long. La NASA estime qu’il peut prendre entre 12 et 14 mois pour terminer la procédure de sélection, donc la patience est essentielle.

Lancez-vous dans un voyage révolutionnaire et vivez une expérience de première main de la vie sur Mars. Postulez dès maintenant et faites partie de la mission simulée de la NASA vers la planète rouge.

FAQ :

Q : Que propose la NASA ?

R : La NASA propose une opportunité unique aux personnes intéressées par l’expérience de la vie sur Mars grâce à sa deuxième mission simulée sur Mars appelée CHAPEA 2.

Q : Quel est le but de la mission CHAPEA 2 ?

R : La mission CHAPEA 2 vise à simuler les conditions et les défis de la vie sur Mars.

Q : Quand la mission CHAPEA 2 commencera-t-elle ?

R : La mission CHAPEA 2 est prévue pour commencer au printemps 2025.

Q : Où les membres de l’équipage résideront-ils pendant la mission CHAPEA 2 ?

R : Les membres de l’équipage résideront à l’intérieur d’un habitat spécialement conçu en impression 3D appelé Mars Dune Alpha à Houston.

Q : Quelles tâches les membres de l’équipage seront-ils responsables pendant leur séjour ?

R : Les membres de l’équipage seront responsables de l’entretien, de la culture des cultures et de l’exécution de diverses autres tâches.

Q : Quelles sont les exigences pour être éligible en tant que participant ?

R : Les candidats doivent avoir entre 30 et 55 ans, posséder un diplôme de maîtrise dans un domaine STEM, avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle et répondre à des critères spécifiques concernant le pilotage d’un avion ou un programme de doctorat STEM.

Q : Quelle est la rémunération pour les participants ?

R : Le montant exact de la rémunération n’a pas été divulgué par la NASA, mais les participants recevront une rémunération pour leur contribution pendant la mission, ainsi qu’un logement gratuit pendant toute la durée de leur séjour sur Mars.

Q : Combien de temps dure le processus de sélection ?

R : La NASA estime que le processus de sélection peut prendre entre 12 et 14 mois pour être terminé.

Définitions :

– CHAPEA 2 : Abréviation de l’Exploration analogique de la santé et des performances de l’équipage, deuxième mission simulée de la NASA vers Mars.

– STEM : Abréviation de Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques.

– Mars Dune Alpha : Habitat spécialement conçu en impression 3D destiné à reproduire les conditions de vie sur Mars.

Liens suggérés :

– Site officiel de la NASA

– Voyage vers Mars