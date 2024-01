Une nouvelle perspective sur le cœur gravitationnel de la Voie lactée et la matière noire

Des scientifiques du MIT ont découvert que les étoiles plus éloignées de la galaxie de la Voie lactée se déplacent plus lentement que prévu, comparées aux étoiles plus proches du centre de la galaxie. Leurs découvertes, basées sur l’analyse des données collectées par les instruments Gaia et APOGEE, soulèvent la possibilité que le cœur gravitationnel de la Voie lactée puisse être moins massif et contenir moins de matière noire que ce qui était précédemment estimé.

En utilisant les mesures de Gaia sur plus de 33 000 étoiles, y compris celles situées le plus loin de la galaxie, les physiciens ont pu déterminer la « vitesse circulaire » de chaque étoile. Cette vitesse représente la rapidité à laquelle une étoile tourne dans le disque galactique en fonction de sa distance par rapport au centre de la galaxie. Les scientifiques ont ensuite tracé la vitesse de chaque étoile en fonction de sa distance pour former une courbe de rotation, un graphique courant en astronomie qui montre la vitesse de rotation de la matière à différentes distances du centre d’une galaxie.

Le résultat surprenant était que la courbe de rotation restait plate jusqu’à une certaine distance avant de chuter de manière spectaculaire. Cela indique que les étoiles extérieures tournent plus lentement que prévu, ce qui implique un cœur galactique moins massif avec moins de matière noire.

Pour mieux comprendre cette observation, l’équipe a créé une carte de matière noire qui pourrait expliquer le ralentissement des étoiles extérieures. La carte obtenue a révélé un cœur galactique moins dense que ce qui était précédemment supposé. Cette découverte contredit d’autres mesures et suggère qu’il pourrait se passer quelque chose d’inconnu ou de « bizarre » au sein de la Voie lactée.

Les chercheurs ont publié leurs résultats ce mois-ci dans le journal Monthly Notices of the Royal Society. Ils soulignent la nécessité d’enquêter davantage et de mieux comprendre la structure de la Voie lactée.

Cette découverte s’appuie sur le travail de l’astronome Vera Rubin, qui a d’abord observé que les galaxies tournent de manière inexplicable par la seule matière visible. Ses découvertes ont fourni des preuves de l’existence de la matière noire, une entité invisible qui surpasse toute la matière visible dans l’univers. Depuis, les scientifiques ont observé des courbes de rotation similaires dans d’autres galaxies, mais cette étude est l’une des premières tentatives d’examiner la courbe de rotation de notre propre galaxie.

En explorant le « néant » de la galaxie extérieure, cette recherche apporte un nouvel éclairage sur l’interaction complexe entre la gravité, la matière visible et la matière noire. Elle met en évidence la nécessité d’une exploration et d’une investigation approfondies pour découvrir la véritable nature du cœur gravitationnel de la Voie lactée et la distribution de la matière noire.

Définitions :

– Gaia : Un observatoire spatial exploité par l’Agence spatiale européenne et conçu pour mesurer les positions et les mouvements des étoiles.

– APOGEE : L’Observatoire Apache Point pour l’Évolution Galactique Expérimentale, une étude de la galaxie de la Voie lactée visant à étudier la structure, la formation et l’évolution de notre galaxie.

– Courbe de rotation : Un graphique en astronomie qui montre la vitesse de rotation de la matière à différentes distances du centre d’une galaxie.

– Matière noire : Une entité invisible qui surpasse toute la matière visible dans l’univers et qui est considérée comme constituant une part importante de la masse totale des galaxies.

