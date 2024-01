Robopteryx: Découvrir les secrets du vol ancien

Robopteryx, un robot conçu pour ressembler à l’omnivore préhistorique Caudipteryx, jette la lumière sur les origines des ailes et des queues d’oiseaux. Grâce à l’utilisation de cette créature robotique, des chercheurs en Corée du Sud explorent les avantages potentiels des plumes de dinosaures et leur rôle dans l’évolution du vol.

Avant que les oiseaux ne prennent leur envol, certains dinosaures ont développé des avant-bras et des queues recouverts de plumes. Cependant, ces appendices étaient trop faibles pour soutenir un vol motorisé. Les facteurs exacts qui ont conduit à l’évolution de ces plumes restent un sujet de débat parmi les experts en dinosaures.

Alors que certains scientifiques proposent que les plumes ont pu servir à diverses fins, telles que la capture d’insectes ou la régulation de la température corporelle, l’équipe de recherche coréenne émet une hypothèse alternative. Ils suggèrent que les dinosaures à plumes auraient utilisé leurs appendices pour intimider leurs proies en effectuant des affichages menaçants, similaires aux pratiques des oiseaux modernes tels que le moqueur chat du Nord et le grand Géocoucou.

Pour tester cette hypothèse, les scientifiques ont utilisé Robopteryx dans une série d’expériences. Le robot a été positionné en présence de sauterelles tout en effectuant différents mouvements d’ailes et de queue, rappelant les affichages que Caudipteryx aurait pu employer il y a plus de 124 millions d’années. Les chercheurs ont observé que les sauterelles étaient plus enclines à fuir lorsqu’elles étaient confrontées à des affichages d’ailes, en particulier lorsque les ailes comportaient des taches blanches et de grandes plumes de queue.

L’équipe estime que ces affichages ont déclenché un mécanisme ancien de réponse à l’évasion dans le cerveau des sauterelles. Si les dinosaures à plumes ont réellement utilisé des tactiques de chasse similaires, ce comportement a peut-être conduit à l’évolution de plumes plus grandes et plus rigides.

Bien que certains scientifiques restent sceptiques quant à cette hypothèse, les chercheurs ont fait face à de nombreuses rejets avant que leur étude soit acceptée pour publication. Néanmoins, les connaissances tirées des expériences avec Robopteryx offrent une perspective nouvelle sur les fonctions potentielles des plumes dans le monde ancien et sur leur contribution à l’évolution du vol. Grâce à l’innovation technologique, les scientifiques dévoilent les secrets des créatures anciennes et réécrivent notre compréhension de leur comportement et de leurs adaptations.

