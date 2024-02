Revues médicales sous le feu des critiques : Révéler les lacunes de la recherche sur le cancer

Au milieu de la quête de percées médicales, des préoccupations concernant l’intégrité et la rigueur des articles de recherche sur le cancer ont été mises en lumière. Le New York Times a récemment rapporté que les revues médicales ne possèdent pas le niveau de rigueur nécessaire pour les publications dans ce domaine. L’article se concentre sur le Dr Sam Yoon, un éminent chirurgien spécialisé dans le cancer à l’Université Columbia, dont les 26 études publiées ont soulevé des soupçons de données erronées et d’images réutilisées.

Précédemment signalées par un scientifique britannique vigilant, le Dr Sholto David, dans un article de blog et un forum scientifique, ces études ont fait l’objet d’un examen attentif. Les images de cellules cancéreuses, de souris et de tumeurs semblaient avoir été réutilisées pour différentes études, suscitant des doutes quant à la validité des résultats. Une étude sur le cancer de l’estomac a été discrètement retirée après l’apparition de doutes, tandis qu’une autre a été rétractée par une revue médicale suite à des enquêtes menées par le New York Times.

Cette situation alarmante a suscité une enquête à la Memorial Sloan Kettering de New York, où une grande partie de la recherche du Dr Yoon a été menée. Cependant, cette affaire soulève des questions plus larges concernant la rigueur du processus de révision des publications scientifiques. La microbiologiste Elisabeth Bik souligne que les revues médicales ne font souvent que le strict minimum en termes de supervision, ce qui soulève des questions sur leur rôle dans la garantie de la fiabilité des études scientifiques.

Fait intéressant, les dernières avancées technologiques ont introduit une solution potentielle à ce problème. Les enquêteurs qui examinent des recherches douteuses utilisent désormais des outils alimentés par l’intelligence artificielle pour les aider à découvrir les incohérences. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à rendre les chercheurs responsables et à maintenir l’intégrité des connaissances scientifiques.

Le Dr Yoon a choisi de ne pas commenter cette affaire, et un collaborateur junior reste également silencieux. Alors que la controverse se poursuit, elle constitue un rappel vivide que la communauté scientifique doit accorder la priorité à un examen rigoureux et maintenir des normes strictes afin de faire avancer la recherche médicale de manière éthique et efficace. En abordant les lacunes mises en évidence dans cette affaire, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus transparent et digne de confiance dans la recherche sur le cancer.

