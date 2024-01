Radeaux de macroalgues : Une bouée de sauvetage pour les juvéniles de poissons océaniques

Une étude passionnante menée par l’Université Griffith a révélé le rôle essentiel que jouent les radeaux de macroalgues flottantes en fournissant un habitat à une grande variété de juvéniles de poissons océaniques. Publiée dans la revue Estuarine, Coastal and Shelf Science, la recherche menée dans la zone du patrimoine mondial de la côte de Ningaloo, en Australie occidentale, a révélé que les poissons sont plus abondants autour de ces radeaux par rapport aux eaux libres.

L’étude a identifié onze espèces de poissons juvéniles qui sont associées aux radeaux de Sargassum, ainsi qu’une espèce que l’on trouve à la fois parmi les juvéniles et les adultes. Ces radeaux de macroalgues servent d’habitats étendus dans les eaux côtières et soutiennent des communautés prospères de jeunes poissons, là où l’océan ouvert est généralement pauvre en vie marine.

La formation de ces radeaux se produit lorsque les tempêtes détachent les algues ancrées au fond de la mer, les faisant flotter à la surface à l’aide de vésicules d’air appelées pneumocystes. Particulièrement dans la zone du patrimoine mondial de la côte de Ningaloo, ces radeaux sont principalement composés de Sargassum spp., une espèce de macroalgue qui pousse en abondance sur les récifs coralliens mais peut se détacher lors de conditions météorologiques turbulentes.

À mesure que les courants convergent le long de la surface de l’océan, les algues détachées se transforment en vastes radeaux qui attirent un nombre important de poissons juvéniles et d’autres organismes marins. Ces radeaux, qui peuvent dépasser un kilomètre carré, créent un habitat de transition essentiel pour les poissons côtiers avant leur installation et contribuent à la biodiversité générale des écosystèmes marins.

L’équipe de recherche a utilisé des isotopes stables pour étudier les régimes alimentaires des poissons associés aux radeaux d’algues. L’objectif était de déterminer si le réseau alimentaire dépendait des algues Sargassum ou du phytoplancton. Les résultats ont montré que quatre des cinq espèces de poissons les plus échantillonnées avaient des régimes alimentaires généralistes, avec une partie importante (55 à 72 %) de leur production primaire provenant de Sargassum spp. plutôt que du plancton.

Bien que cette étude se soit concentrée spécifiquement sur de petits radeaux d’algues, pas plus grands qu’un mètre carré, il est devenu évident qu’ils jouent un rôle vital pour soutenir des populations importantes de poissons juvéniles. Fait remarquable, une seule algue flottante a été observée attirant plus de 80 poissons, et des radeaux plus grands dépassant 100 mètres carrés ont été documentés en attirant des animaux marins plus grands, y compris des calmars adultes.

Cette recherche met en lumière l’interconnexion entre les environnements benthiques (côtiers) et pélagiques (océan ouvert). Les macroalgues qui se détachent des sédiments côtiers servent à la fois d’habitat et de source alimentaire essentielle pour les poissons juvéniles pélagiques, qui finissent par migrer vers les habitats côtiers benthiques. Ces habitats de transition offerts par les radeaux d’algues offrent abri et nourriture aux jeunes poissons alors qu’ils se préparent à s’installer dans les zones côtières ou à poursuivre leur voyage en tant qu’adultes.

Bien que cette étude ait apporté des informations précieuses, des investigations plus poussées sur la dynamique de ces radeaux, leurs habitants et leur potentiel de transport et de recrutement des poissons côtiers sur de longues distances sont justifiées. Une compréhension complète de ces radeaux de macroalgues approfondira nos connaissances sur les écosystèmes marins et nous permettra de développer des stratégies de conservation efficaces pour protéger et préserver ces habitats essentiels.

Définitions :

– Macroalgues : Grandes algues multicellulaires visibles à l’œil nu.

– Radeaux : Dans ce contexte, se réfère à des masses ou des tapis flottants de macroalgues.

– Pélagique : Se réfère à l’océan ouvert.

– Benthique : Se réfère au fond marin ou aux environnements côtiers.

– Phytoplancton : Plantes microscopiques flottant dans l’eau et formant la base de la chaîne alimentaire océanique.

– Isotopes stables : Isotopes qui ne se désintègrent pas avec le temps et peuvent être utilisés pour retracer l’origine des nutriments au sein d’un écosystème.

