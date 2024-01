Protégez votre vie privée en ligne avec AdGuard VPN

Résumé :

Assurez-vous de préserver votre vie privée et votre sécurité en ligne avec AdGuard VPN. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir un abonnement de cinq ans pour seulement 44,97 $, ce qui représente une économie de 87 % sur le prix régulier. Avec AdGuard VPN, vos activités en ligne restent privées et sécurisées, peu importe où vous vous trouvez.

Maintien de la vie privée en ligne :

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, avoir une forte présence en ligne comporte des risques. Protéger vos données et rester en sécurité en ligne est une priorité absolue. AdGuard VPN offre une solution en vous protégeant et en réduisant votre vulnérabilité aux menaces en ligne. En utilisant un réseau privé virtuel (VPN), vous pouvez naviguer, diffuser et travailler à distance en toute tranquillité d’esprit.

Fonctionnalités de confidentialité et de sécurité :

AdGuard VPN garantit que vos données restent privées grâce à ses mesures de sécurité strictes. Il applique une politique de non-conservation des données, ce qui signifie qu’il ne suit pas vos activités ni ne collecte vos informations. Vous pouvez naviguer, faire des achats, créer ou regarder en ligne sans vous soucier de la compromission de votre vie privée.

Vaste couverture réseau :

Avec plus de 60 emplacements de réseau, AdGuard VPN vous permet d’avoir un accès Internet sécurisé presque partout où vous allez. Voyager et utiliser des réseaux Wi-Fi publics ne représente plus un risque pour votre sécurité en ligne. Que vous soyez chez vous ou en déplacement, vous et votre famille pouvez rester en sécurité et protégés en ligne.

Compatibilité multi-appareils :

L’abonnement de cinq ans prend en charge jusqu’à dix appareils simultanément. Vous pouvez connecter tous vos appareils, y compris iOS, Android, Windows, Mac et Google Chrome. Restez protégé sur toutes les plateformes et profitez d’une quantité illimitée de données pour le streaming et le téléchargement.

Profitez de l’offre :

Cette offre exclusive est disponible aux nouveaux utilisateurs. Ne manquez pas l’opportunité de sécuriser votre vie privée en ligne et d’économiser 87 % sur un abonnement de cinq ans à AdGuard VPN. Commandez maintenant pour seulement 44,97 $ avant le 14 janvier à 23 h 59 PT.

FAQ :

Q : Qu’est-ce qu’un VPN ?

A : Un VPN, ou réseau privé virtuel, est un outil qui chiffre votre connexion Internet et la route via un serveur, vous offrant ainsi une vie privée et une sécurité en ligne.

Q : Comment AdGuard VPN protège-t-il ma vie privée ?

A : AdGuard VPN assure votre vie privée en utilisant des mesures de sécurité strictes et en appliquant une politique de non-conservation des données, ce qui signifie qu’il ne suit pas vos activités ni ne collecte vos informations.

Q : Puis-je utiliser AdGuard VPN sur plusieurs appareils ?

A : Oui, l’abonnement de cinq ans prend en charge jusqu’à dix appareils simultanément, ce qui vous permet de protéger les activités en ligne de toute votre famille.

Q : L’offre est-elle disponible pour les utilisateurs existants ?

A : Malheureusement, l’offre est uniquement disponible pour les nouveaux utilisateurs.