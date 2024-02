Première étape dans le nettoyage des débris spatiaux : Rocket Lab lance avec succès un satellite d’inspection des débris

Rocket Lab a franchi une étape significative dans l’exploration spatiale avec le lancement réussi de leur mission « On Closer Inspection » depuis la base spatiale de Māhia. L’objectif de la mission est d’aider au nettoyage des débris spatiaux en déployant un satellite d’inspection des débris orbitaux pour Astroscale Japan Inc.

Le satellite de retrait des débris actifs, pesant 150 kilogrammes, a été conçu pour tester les technologies et les opérations permettant d’approcher et de surveiller les objets en orbite. Cette étape cruciale aidera à évaluer le potentiel des futurs satellites à rejoindre les débris orbitaux et à les aider à se désorbiter. Ce faisant, elle vise à assurer la durabilité de l’espace pour les générations futures.

Le satellite se concentrera principalement sur l’observation d’un étage supérieur japonais H-2A vieilli et délaissé en orbite terrestre basse depuis le lancement du satellite d’observation de la Terre GOSAT en 2009. Équipé de caméras et de capteurs, il inspectera de près cet étage de fusée de 11 mètres de long et 4 mètres de large.

La mission complète d’Astroscale devrait durer entre trois et six mois, au cours desquels ils recueilleront des données et des informations essentielles. Leur objectif est de développer des méthodes innovantes pour réduire les débris orbitaux, rendant l’espace plus accessible et plus sûr.

La contribution de Rocket Lab à cette mission a été cruciale. L’entreprise a dû concevoir avec minutie le calendrier de lancement et les paramètres précis de déploiement orbital pour faciliter la rencontre entre le satellite ADRAS-J et l’étage de fusée délaissé. Malgré la réception des paramètres cruciaux seulement 20 jours avant le lancement, Rocket Lab a réussi à exécuter la mission avec une grande précision et justesse.

Le succès de cette mission témoigne de l’expertise de Rocket Lab dans la fourniture d’analyses avancées rapides et réactives en matière de guidage, de navigation et de contrôle. Peter Beck, fondateur et PDG de Rocket Lab, a exprimé sa fierté de permettre une telle mission avancée et de soutenir les efforts de réduction des débris orbitaux.

En somme, le lancement du satellite d’inspection des débris marque une étape importante de plus dans le nettoyage des débris spatiaux et la création d’un environnement spatial durable. La collaboration entre Rocket Lab et Astroscale met en évidence l’importance du partenariat et de l’expertise dans la réalisation de percées dans l’exploration et la préservation spatiales.

Termes clés :

– Orbite : La trajectoire courbe suivie par un satellite ou un vaisseau spatial autour d’un corps céleste, comme la Terre.

– Désorbiter : Le processus de ramener un vaisseau spatial ou un satellite sur Terre depuis son orbite.

– Durabilité spatiale : La capacité à utiliser les ressources spatiales et les activités de manière écologiquement responsable sans créer de débris spatiaux à long terme.

– Rendez-vous : L’action de deux vaisseaux spatiaux se rejoignant dans l’espace.

