Peau de reptile ancienne déterrée : la plus ancienne peau fossilisée jamais trouvée

Des scientifiques ont découvert la plus ancienne peau fossilisée jamais enregistrée, appartenant à une espèce précoce de reptile qui vivait il y a environ 290 millions d’années. Il s’agit d’une découverte significative, car elle dépasse le précédent détenteur du record de 130 millions d’années.

La peau fossilisée, datant de l’ère paléozoïque, présente des caractéristiques similaires à celles d’autres espèces de reptiles anciens. Elle est ornée d’écailles de forme non superposées qui ressemblent étonnamment à la peau des dinosaures éteints de la période du Crétacé et des crocodiles. De plus, les régions articulées entre les écailles ressemblent aux structures que l’on trouve chez les serpents et les lézards vermiformes.

Les chercheurs ont été stupéfaits lorsqu’ils ont réalisé que la peau qu’ils avaient déterrée était techniquement le plus ancien morceau de peau bien momifiée jamais découvert. Les exemples précédents de peau conservée étaient généralement sous forme d’empreintes, ce qui rend cette découverte particulièrement extraordinaire. La nouvelle empreinte de peau est étonnamment plus ancienne de 130 millions d’années que la plus ancienne peau momifiée précédemment connue, provenant principalement de dinosaures.

La peau fossilisée, trouvée dans le système de grottes calcaires de Richards Spur en Oklahoma, est de la taille d’un ongle. Sa préservation peut être attribuée à la combinaison complexe de fines sédiments argileux et de suintements d’huile dans un environnement sans oxygène. Ces conditions ont probablement ralenti la décomposition et facilité le processus de fossilisation.

Lors de l’examen microscopique, les chercheurs ont identifié des tissus épidermiques couramment trouvés chez les amniotes, un groupe de vertébrés constitué de reptiles, d’oiseaux et de mammifères qui ont évolué à partir d’ancêtres amphibiens. Cette découverte suggère que les reptiles anciens ressemblaient à des crocodiles, des lézards, des anguilles et des serpents.

Malgré cette découverte remarquable, les chercheurs ont rencontré des limites dans leur étude. Ils n’ont pas pu déterminer l’espèce animale ni la partie spécifique du corps à partir de laquelle la peau provenait en raison de l’absence de squelette ou d’autres restes.

Néanmoins, la peau ancienne fournit des informations précieuses sur la transition des espèces des environnements aquatiques aux environnements terrestres. La structure de la peau a probablement joué un rôle vital dans la protection des organes contre les éléments, permettant aux créatures de survivre et de prospérer sur terre. Ce développement évolutif crucial a finalement conduit à l’émergence des oiseaux, des mammifères et des reptiles.

