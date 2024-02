Nouvelle « Super-Terre » découverte à proximité de notre système solaire

Dans une découverte remarquable, la NASA a annoncé la détection d’une « super-Terre » dans la zone habitable d’un système solaire voisin. Désignée sous le nom de TOI-715 b, cette exoplanète est environ 1,5 fois plus large que la Terre et située à seulement 137 années-lumière de nous. Bien que cela puisse sembler lointain, cela est considéré comme relativement proche en termes astronomiques, en particulier si on le compare à l’immensité de notre galaxie la Voie lactée, qui s’étend sur environ 100 000 années-lumière.

TOI-715 b orbite autour d’une étoile naine rouge, qui est plus petite et plus froide que notre Soleil. En raison de la température plus basse de l’étoile, cette super-Terre peut orbiter à une proximité plus rapprochée tout en restant dans la zone habitable. La zone habitable désigne la région autour d’une étoile où les conditions sont propices à l’existence d’eau liquide à la surface d’une planète, la rendant potentiellement capable de soutenir la vie.

Un avantage intrigant de l’orbite plus proche de TOI-715 b est la fréquence à laquelle elle passe devant son étoile. Cet événement régulier facilite considérablement le suivi et l’étude des caractéristiques de la planète par les scientifiques. En fait, une « année » sur TOI-715 b dure seulement 19 jours.

Dans le même système solaire, les chercheurs ont également identifié une autre planète plus semblable à la Terre. Si cela est confirmé, cela deviendrait la plus petite planète de la zone habitable jamais découverte par le Satellite d’Exploration des Exoplanètes en Transit (TESS) de la NASA, lancé en 2018. TESS est un outil essentiel pour identifier les exoplanètes potentielles, qui sont ensuite observées et classifiées en utilisant le Télescope Spatial James Webb de la NASA.

Cette découverte captivante a été menée par une équipe de scientifiques dirigée par Georgina Dransfield de l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la prestigieuse revue « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ».

Bien que les super-Terres, comme TOI-715 b, soient plus grandes que notre planète, elles se situent toujours dans une fourchette de taille moins importante que les géantes de glace telles que Neptune et Uranus. Les planètes super-Terre peuvent être composées d’un mélange de roche et de gaz et peuvent être jusqu’à 10 fois plus massives que la Terre. Cependant, il convient de noter que toutes les super-Terres ne sont pas nécessairement habitables. Leur composition peut varier largement, y compris la possibilité de mondes aquatiques, de planètes boules de neige ou même de planètes principalement composées de gaz dense, semblables à Neptune.

Pour une comparaison visuelle fascinante entre la Terre et TOI-715 b, la NASA propose un outil interactif qui nous permet d’apprécier l’échelle et la splendeur de ces objets cosmiques. La découverte de cette super-Terre nous rappelle l’immensité et la diversité de notre univers, stimulant notre curiosité et repoussant les limites de notre compréhension des mondes lointains.

FAQ

1. Qu’est-ce que TOI-715 b ?

TOI-715 b est une exoplanète « super-Terre » située dans la zone habitable d’un système solaire voisin. Elle est environ 1,5 fois plus large que la Terre et se trouve à 137 années-lumière de nous.

2. À quelle distance se trouve TOI-715 b en termes astronomiques ?

TOI-715 b est considérée comme relativement proche en termes astronomiques, car elle est située à seulement 137 années-lumière de la Terre. C’est peu comparé à l’immensité de notre galaxie, la Voie lactée, qui s’étend sur environ 100 000 années-lumière.

3. Qu’est-ce que la zone habitable ?

La zone habitable désigne la région autour d’une étoile où les conditions sont propices à l’existence d’eau liquide à la surface d’une planète, la rendant potentiellement capable de soutenir la vie.

4. Quel avantage a l’orbite plus proche de TOI-715 b ?

L’orbite plus proche de TOI-715 b autour de son étoile naine rouge permet aux scientifiques de suivre et d’étudier plus facilement les caractéristiques de la planète. Elle passe régulièrement devant son étoile, offrant plus d’occasions d’observation.

5. Une autre planète semblable à la Terre a-t-elle été découverte dans le même système solaire ?

Oui, dans le même système solaire, les chercheurs ont identifié une autre planète qui ressemble davantage à la Terre. Elle deviendrait la plus petite planète de la zone habitable jamais découverte par le Satellite d’Exploration des Exoplanètes en Transit (TESS) de la NASA.

6. Quel est le but du Satellite d’Exploration des Exoplanètes en Transit (TESS) de la NASA ?

TESS est un outil essentiel pour identifier les exoplanètes potentielles, qui sont ensuite observées et classifiées en utilisant le Télescope Spatial James Webb de la NASA. Il contribue à la recherche de planètes de la zone habitable.

Termes clés :

– Super-Terre : Un type d’exoplanète plus grande que la Terre mais plus légère que les géantes de glace comme Neptune et Uranus. Elle peut être composée d’un mélange de roche et de gaz et peut varier dans sa composition.

– Exoplanète : Une planète qui orbite autour d’une étoile en dehors de notre système solaire.

– Satellite d’Exploration des Exoplanètes en Transit (TESS) : Un satellite de la NASA lancé en 2018 pour rechercher des exoplanètes en détectant de légères baisses de luminosité des étoiles causées par le passage de planètes en orbite devant elles.

– Télescope Spatial James Webb : Un grand observatoire spatial qui doit être lancé en 2021 et qui étendra considérablement nos connaissances sur l’univers, y compris l’étude des exoplanètes.

