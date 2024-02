Nouvelle image dévoile le phénomène envoûtant de l’airglow terrestre

Une spectacle fascinant illumine les dernières images capturées par la Station spatiale internationale (ISS). Alors que la station orbitait au-dessus de l’océan Pacifique, au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, une incroyable lueur dorée baignait l’horizon terrestre. Ce phénomène éthéré, connu sous le nom d’airglow, se produit lorsque la lumière du soleil entre en interaction avec les particules de l’atmosphère de notre planète.

L’airglow résulte de l’interaction entre la lumière du soleil et différents atomes et molécules tels que l’azote, l’oxygène, le sodium et l’ozone. Ces particules sont excitées par les radiations ultraviolettes et émettent de la lumière lorsqu’elles entrent en collision les unes avec les autres. Mieux observé la nuit, la récente photographie a été prise avec une exposition élevée, garantissant une présentation vivante de la Terre et de l’arrière-plan étoilé.

L’ISS se déplace à une vitesse stupéfiante de 5 miles par seconde, effectuant une orbite autour de notre planète toutes les 90 minutes. Pendant ce temps, la station traverse 16 levers et couchers de soleil, subissant des périodes alternées de lumière du jour et d’obscurité à chaque révolution. C’est lors de l’un de ces cycles que la lueur dorée de l’airglow a été capturée.

En plus du phénomène atmosphérique enchanteur, l’image révèle également des formations nuageuses blanches et vaporeuses au-dessus de l’étendue bleue profonde de l’océan Pacifique. Aux côtés de ces éléments naturels, certains modules de l’ISS apparaissent également. Notamment, le module d’amarrage Prichal et le module de laboratoire polyvalent Nauka, tous deux appartenant à l’agence spatiale russe Roscosmos, sont visibles.

Le module Prichal, visible sur le côté gauche de l’image, est fixé à Nauka et propose cinq ports d’amarrage pour différents vaisseaux spatiaux russes, facilitant les transferts de carburant. Nauka, arrivé à l’ISS en juillet 2021, sert de laboratoire principal pour le segment russe de la station. Prichal l’a rejoint peu de temps après, en novembre 2021.

Cette photographie époustouflante met en valeur la beauté remarquable qui réside au-delà des limites de notre planète. Observer la Terre depuis le point de vue unique de l’ISS nous rappelle les mystères captivants qui attendent d’être explorés dans l’immensité de l’univers.

