Nouvel An, nouvelle pleine lune : les délices lunaires de janvier

Résumé :

Préparez-vous à une autre merveille céleste ! Janvier apporte une nouvelle pleine lune, connue sous le nom de Lune du Loup, qui suit la récente nouvelle lune et le premier quartier de lune. Cette pleine lune, qui se produira le jeudi 25 janvier à 12h54, illuminera le ciel nocturne alors que la Lune fait face à la Terre, entièrement baignée des rayons du soleil. Mais qu’est-ce que la Lune du Loup exactement, et quelle est la signification dans les différentes traditions folkloriques ? Découvrons-le.

Découverte de la Lune du Loup :

La Lune du Loup tire son nom de l’activité historique des loups durant les premiers mois de l’année. De plus, dans les traditions celtiques et amérindiennes, elle porte divers autres noms tels que « la lune du rester à la maison », « la lune silencieuse », « la lune sévère », « la lune centrale » ou « la lune après Yule ». Ces noms reflètent différentes croyances culturelles et traditions entourant cette pleine lune particulière.

Folklore et superstitions :

Tout au long de l’histoire, les pleines lunes ont été le sujet de folklore et de superstitions. Voici quelques croyances fascinantes associées aux pleines lunes :

– Une première lune brillante indique des pluies abondantes et une récolte abondante, tandis qu’une lune teintée de rouge prédit une année sèche.

– Un phénomène atmosphérique appelé halo autour de la lune est dit annoncer un temps humide ou tempétueux à venir.

– Dans certaines cultures, une lune croissante et une marée haute symbolisent des moments propices pour le mariage.

La prochaine Lune des Neiges :

Après la Lune du Loup, la prochaine pleine lune sera la Lune des Neiges, qui illuminera le ciel le 24 février à 7h30. Cette lune doit son nom aux conditions enneigées généralement prévalentes dans l’hémisphère nord en février. Diverses cultures amérindiennes et autochtones ont des noms alternatifs pour la pleine lune de février, tels que « la lune de la faim », « la lune des tempêtes », « la lune du pygargue à tête blanche » et « la lune de l’ours ».

De temps en temps, février connaît un phénomène rare appelé lune noire, lorsqu’aucune pleine lune ne se produit. Cet événement particulier se produit approximativement une fois tous les 19 ans, et sa fréquence varie en fonction des différences de fuseaux horaires.

Marquez vos calendriers :

Gardez un œil sur le ciel et programmez un rappel pour les prochaines festivités lunaires. Soyez témoin de la fascinante Lune du Loup le 25 janvier et de l’enchanteresse Lune des Neiges le 24 février. Ces événements célestes offrent une chance aux amateurs d’astronomie et aux passionnés de la Lune d’apprécier les merveilles de l’univers.

Questions fréquemment posées :

1. Quand aura lieu la prochaine pleine lune ?

La prochaine pleine lune, connue sous le nom de Lune du Loup, aura lieu le jeudi 25 janvier à 12h54.

2. Pourquoi est-elle appelée la Lune du Loup ?

La Lune du Loup tire son nom des loups, qui sont actifs pendant les premiers mois de l’année.

3. Quel est le folklore entourant les pleines lunes ?

Le folklore entourant les pleines lunes comprend des croyances telles qu’une première lune brillante prédisant la pluie et une bonne récolte, une lune teintée de rouge signalant une année sèche, et un halo autour de la lune présageant un temps humide ou tempétueux.

4. Quand aura lieu la prochaine Lune des Neiges ?

La Lune des Neiges apparaîtra le 24 février à 7h30.

5. Qu’est-ce qu’une lune noire ?

Une lune noire fait référence à l’absence de pleine lune en février, ce qui se produit approximativement une fois tous les 19 ans, avec des variations selon les différents fuseaux horaires.