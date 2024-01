NASA transforme une collision cosmique en chef-d’œuvre musical

NASA a adopté une approche unique pour représenter la fusion de deux galaxies, NGC 274 et NGC 275, en transformant les données d’image en musique. La galaxie lenticulaire NGC 274 et la galaxie spirale barrée NGC 275, collectivement connues sous le nom d’Arp 140, sont en train de fusionner pour former une nouvelle structure unique. Cette collision déclenchera une explosion de nouvelles formations d’étoiles.

En utilisant la sonification des données, les scientifiques ont attribué à chaque couleur dans les données d’image capturées par le télescope spatial Hubble de la NASA une tonalité. La lumière bleue émise par NGC 275, résultant de la formation d’étoiles brillantes et nouvellement nées, résonne dans des tons plus élevés au début de la mélodie. En revanche, NGC 274, composée principalement d’étoiles anciennes et contenant moins de gaz et de poussière, évoque des tons plus bas et étouffés.

Les galaxies en fusion, situées dans la constellation du Cétus, présentent des structures distinctes. Les galaxies spirales barrées ont une barre centrale lumineuse constituée d’étoiles, tandis que les galaxies lenticulaires ont une forme elliptique et une apparence floue. Contrairement aux galaxies spirales, les galaxies lenticulaires ne possèdent pas de bras bien définis.

« Typiquement, les bras de la galaxie [spirale] commencent à la fin de la barre », ont expliqué les responsables de la NASA. « Les galaxies lenticulaires, en revanche, sont classées quelque part entre les galaxies elliptiques et spirales. Elles tirent leur nom de leur apparence de tranche qui ressemble à un disque. »

Malgré leurs différences, les galaxies lenticulaires et spirales possèdent toutes deux une bulle centrale lumineuse et un disque aplati. Sur la nouvelle image du télescope Hubble, les deux galaxies sont vues de face, offrant une vue captivante de leurs caractéristiques complexes.

En traduisant la collision cosmique en musique, la NASA nous offre non seulement une exploration visuelle, mais aussi auditive de cet événement céleste. Cette approche unique nous permet d’apprécier la beauté de l’univers d’une manière totalement nouvelle, fusionnant l’art et la science pour créer un chef-d’œuvre qui inspire le respect.

Définitions :

– Sonification des données : Une technique qui consiste à traduire les données en sons ou en musique.

– Galaxie lenticulaire : Un type de galaxie ayant une forme elliptique et une apparence floue.

– Galaxie spirale barrée : Un type de galaxie possédant une barre centrale lumineuse constituée d’étoiles et des bras spirales qui commencent à la fin de la barre.

