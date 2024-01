Mission Axiom-3 de SpaceX vers la Station spatiale internationale reportée

La mission Axiom-3 de la NASA, un lancement privé vers la Station spatiale internationale (ISS), a été reprogrammée du mercredi au jeudi. Ce retard permet à SpaceX d’avoir plus de temps pour effectuer les vérifications préalables au lancement et l’analyse des données sur la fusée Falcon 9 et la capsule Crew Dragon.

Si tout se déroule comme prévu, la fusée Falcon 9 décollera du Kennedy Space Center en Floride à 16h49, heure de l’Est, jeudi. La diffusion en direct des premières étapes de la mission et de l’arrivée de l’équipage à l’ISS samedi matin sera disponible. Les détails sur la façon de regarder la diffusion peuvent être trouvés sur Digital Trends.

L’équipage d’Axiom-3, composé de l’astronaute Marcus Wandt du projet de l’Agence spatiale européenne, du commandant Michael López-Alegría, du pilote Walter Villadei et du spécialiste de mission Alper Gezeravcı, rejoindra l’équipage actuel de sept personnes à bord de l’ISS. Ce sera le premier voyage dans l’espace pour Wandt et Gezeravcı, tandis que López-Alegría et Villadei ont déjà une expérience orbitale. Pendant leur séjour à l’ISS, l’équipage d’Axiom-3 participera à plus de 30 expériences scientifiques et participera à plus de 50 événements de sensibilisation via une liaison vidéo avec des organisations sur Terre.

La mission Axiom-3 marque une étape importante car ce sera le premier lancement habité depuis le sol américain depuis la mission Crew-7 de SpaceX en août 2023. Axiom Space, l’organisateur de la mission, a réalisé précédemment deux missions financées par des fonds privés vers l’ISS en 2022 et 2023. Cependant, il s’agira de la première mission d’un astronaute européen financée par des fonds privés à se rendre dans l’espace.

Les conditions météorologiques sur la côte spatiale sont actuellement favorables pour le lancement prévu jeudi. En cas de problèmes techniques de dernière minute, SpaceX fournira des mises à jour sur leurs plateformes de médias sociaux. Restez à l’affût de tout changement dans le calendrier de lancement si vous prévoyez de regarder la diffusion en direct de cette mission historique.

