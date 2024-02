Libérer le potentiel de la phosphorescence à l’état solide dans les molécules π-électroniques

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Ritsumeikan au Japon a découvert une méthode révolutionnaire pour améliorer la phosphorescence à l’état solide dans les molécules π-électroniques. Les molécules photoluminescentes, capables d’absorber et de réémettre la lumière, présentent un potentiel immense pour des applications dans des technologies telles que les diodes électroluminescentes, les capteurs et les écrans.

Les chercheurs se sont concentrés sur les complexes d’organoplatine(II), connus pour leurs arrangements ordonnés de molécules π-électroniques. Cependant, ces complexes souffrent d’une phosphorescence de courte durée à l’état solide en raison des interactions électroniques entre les molécules voisines. Pour surmonter cette limitation, l’équipe de recherche a introduit des molécules étrangères volumineuses dans la structure moléculaire pour prévenir ou réduire ces interactions.

Grâce à leurs expériences, les chercheurs ont découvert que l’introduction d’ions chlorure et de cations résultait en un arrangement charge par charge. Les cations agissaient comme des séparateurs, empêchant l’auto-association du complexe dipyrrolyldicétone PtII. Cet arrangement permettait de maintenir efficacement les propriétés luminescentes du complexe à l’état solide.

En isolant les molécules π-électroniques les unes des autres, la luminosité des complexes d’organoplatine(II) à l’état solide a été considérablement améliorée. La phosphorescence des complexes a augmenté jusqu’à 75 fois par rapport à la molécule d’origine. De plus, la luminescence a duré significativement plus longtemps, certaines structures atteignant des durées d’émission presque 200 fois plus longues que le complexe monomère PtII.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités pour la conception de matériaux émissifs et l’amélioration de la phosphorescence des matériaux à l’état solide pour diverses applications. Les chercheurs estiment que l’exploration plus approfondie des assemblages de paires d’ions et de leurs interactions permettra le développement de matériaux fonctionnels innovants aux propriétés optiques et électriques améliorées.

Les résultats de cette étude mettent en lumière le potentiel d’amélioration de la phosphorescence à l’état solide dans les molécules π-électroniques, ouvrant la voie à des avancées dans le domaine de l’électronique organique et à la création d’écrans flexibles économes en énergie.

Termes clés :

– Phosphorescence à l’état solide : L’émission de lumière à l’état solide par un processus appelé phosphorescence, où une molécule absorbe de l’énergie et la réémet sous forme de lumière après un certain délai.

