Les scientifiques utilisent un nouveau cadre de modélisation pour améliorer les prévisions des émissions de gaz à effet de serre

Les scientifiques du Laboratoire national d’Oak Ridge révolutionnent la façon dont les émissions de méthane et d’oxyde nitreux, des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, provenant des sols des écosystèmes côtiers, sont prédites. En intégrant un nouveau cadre de modélisation avec des données obtenues dans les marais du delta du Mississippi, ces chercheurs ont significativement amélioré la précision de leurs prévisions.

La décomposition de la matière organique et sa conversion ultérieure en méthane, un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour réchauffer l’atmosphère, sont influencées par divers facteurs et processus. Les caractéristiques du sol telles que la salinité et le cycle du soufre dans les sols de zone humide saturés en eau ont un impact sur la vitesse et l’ampleur de cette conversion.

L’équipe d’Oak Ridge a développé un cadre de réactions chimiques complet qui prend en compte plusieurs réactions se produisant simultanément. Cette approche met en évidence les flux de méthane hautement variables provenant des bulles, qui contribuent à une partie importante des fluctuations totales des émissions.

En incorporant ces processus biogéochimiques dans le module terrestre du modèle de système terrestre en exascale de l’US Department of Energy, les scientifiques peuvent maintenant représenter avec précision les fluctuations mondiales du méthane.

Cette avancée a d’importantes implications pour la compréhension et l’atténuation des effets du changement climatique. Des prédictions précises des émissions de gaz à effet de serre sont essentielles pour élaborer des stratégies efficaces de lutte contre le réchauffement climatique. Avec cette capacité nouvellement acquise de modéliser de manière plus précise les émissions de méthane et d’oxyde nitreux, les chercheurs peuvent fournir des informations précieuses sur l’impact des écosystèmes côtiers sur le changement climatique.

Cette avancée passionnante représente un pas en avant dans notre compréhension de la dynamique des gaz à effet de serre. En exploitant des techniques de modélisation avancées et en collectant des données provenant de régions écologiquement diverses, les scientifiques se dotent d’outils puissants pour faire face aux défis posés par le changement climatique.

Définitions :

1. Méthane : Un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour réchauffer l’atmosphère. Le méthane est émis lors de la décomposition de la matière organique et a un impact significatif sur le changement climatique.

2. Oxyde nitreux : Un gaz à effet de serre émis lors de diverses activités humaines, notamment agricoles et industrielles. Il est connu pour contribuer au changement climatique et à la destruction de la couche d’ozone.

3. Processus biogéochimiques : Les facteurs chimiques, biologiques et géologiques qui influencent le cycle des éléments et des composés dans les écosystèmes. Dans le contexte de cet article, il fait référence aux processus qui impactent la conversion de la matière organique en méthane et aux émissions ultérieures.

