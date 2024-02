Les campus de PennWest accueillent des tournois olympiques de sciences régionaux

Les campus de Clarion et California de PennWest ont été sélectionnés pour accueillir des tournois régionaux pour le Pennsylvania Science Olympiad, offrant ainsi aux élèves du secondaire la possibilité de présenter leurs connaissances et compétences scientifiques. Les tournois auront lieu ce printemps et devraient attirer un total de 650 étudiants.

Le campus de Clarion, qui avait précédemment accueilli le tournoi régional nord-ouest, accueillera les participants le 24 février. La région nord-ouest comprend plusieurs comtés de Pennsylvanie, et les organisateurs prévoient la participation d’environ 250 étudiants des écoles secondaires de la région.

Pendant ce temps, le campus de California a une longue histoire d’accueil du tournoi régional sud-ouest et le fera à nouveau le 16 mars. Des étudiants de différents comtés se rassembleront sur le campus de California, avec environ 400 participants estimés.

Les deux campus ont été choisis pour leurs excellentes installations et leur situation centrale, garantissant un accès facile aux étudiants des comtés voisins. Les tournois offrent non seulement une plateforme de compétition aux étudiants, mais favorisent également la collaboration et le travail d’équipe entre les participants.

Les élèves de la 6e à la 12e année participeront à deux divisions : la division B pour les grades 6 à 9 et la division C pour les grades 9 à 12. Les équipes les mieux classées de ces tournois auront la possibilité de participer à la compétition de niveau étatique.

L’importance des bénévoles étudiants des collèges de PennWest ne peut être sous-estimée. Ces bénévoles dévoués aident à l’organisation des événements, à l’évaluation des scores et servent de guides pour les étudiants participants, les entraîneurs et les familles visitant les campus. L’implication des clubs étudiants, en particulier ceux axés sur les sciences ou l’éducation, a été déterminante dans le succès des précédents événements du Science Olympiad.

Les tournois du Science Olympiad sont organisés par une organisation à but non lucratif internationale dédiée à l’amélioration de l’éducation scientifique, à la promotion de l’intérêt des étudiants pour les sciences et à la reconnaissance des réalisations exceptionnelles dans ce domaine. Les compétitions consistent en une série d’épreuves individuelles et en équipe dans différentes disciplines scientifiques, notamment la biologie, les sciences de la Terre, la chimie, l’ingénierie, la physique et l’informatique. Cette approche équilibrée met à l’épreuve les connaissances, les concepts, les compétences processuelles et les applications scientifiques des étudiants.

En accueillant ces tournois régionaux, PennWest témoigne de son engagement à promouvoir le talent scientifique et à encourager la passion pour les sciences chez les jeunes générations. Les événements favorisent non seulement la croissance intellectuelle, mais offrent également aux étudiants une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences et concourir avec leurs pairs dans un environnement favorable.

Questions fréquemment posées (FAQ) – Tournois régionaux du Pennsylvania Science Olympiad