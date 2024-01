Le Mystère de l’Accélération des Particules près des Trous Noirs: de Nouvelles Perspectives de l’IXPE

Les trous noirs sont depuis longtemps connus pour leur capacité à absorber d’énormes quantités de matière et à générer de puissants jets de particules. Alors que les scientifiques comprennent que ces jets peuvent accélérer les particules, les mécanismes exacts derrière ce processus sont restés insaisissables. Cependant, les découvertes récentes du vaisseau spatial d’exploration de la polarimétrie des rayons X de la NASA (IXPE) fournissent de nouvelles pistes sur la façon dont l’accélération des particules se produit dans l’environnement extrême près des trous noirs.

En utilisant des données de l’IXPE, des chercheurs ont étudié un microquasar connu sous le nom de SS 433, qui se trouve au centre du reste de supernova W50. Les jets de SS 433, qui lui ont valu le surnom de « nébuleuse dugong », ont été observés se déplaçant à des vitesses de plus de 48 000 miles par seconde, soit environ 26% de la vitesse de la lumière. La mission de l’IXPE se concentre sur la mesure de la polarisation des rayons X, une propriété de la lumière des rayons X qui révèle des informations sur l’organisation des ondes électromagnétiques. En étudiant la polarisation des rayons X, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur les processus physiques se déroulant près des trous noirs et sur la façon dont les particules sont accélérées dans ces régions.

Les données de l’IXPE ont révélé une découverte inattendue: le champ magnétique près de la région d’accélération des jets de SS 433 est aligné dans la même direction que les jets eux-mêmes. Cela suggère que les champs magnétiques à l’intérieur des jets peuvent être « piégés » et étirés lorsqu’ils entrent en collision avec la matière interstellaire, influençant directement leur alignement dans la région d’accélération des particules. Les théories précédentes suggéraient que l’interaction entre les jets et le milieu interstellaire conduirait à des champs magnétiques désordonnés, mais les nouvelles découvertes remettent en question cette hypothèse.

Ces découvertes éclairent les processus complexes qui conduisent à l’accélération des particules près des trous noirs. En comprenant comment les champs magnétiques jouent un rôle dans cette accélération, les scientifiques peuvent approfondir les mystères des accélérateurs de particules les plus puissants de l’univers. Les informations obtenues grâce à la mission de l’IXPE constituent une avancée significative dans notre compréhension des jets astrophysiques et de leur capacité à générer des particules de haute énergie. À mesure que de nouvelles recherches sont menées et que de nouvelles données sont analysées, nous pouvons nous attendre à encore plus de révélations passionnantes sur les environnements extrêmes entourant les trous noirs.

Définitions :

– Trous noirs : Régions extrêmement denses dans l’espace avec des forces gravitationnelles si puissantes que rien, même la lumière, ne peut s’en échapper.

– Microquasar : Une version plus petite d’un quasar, émettant de puissants jets de particules.

– Polarisation des rayons X : Une propriété de la lumière des rayons X qui révèle des informations sur l’organisation des ondes électromagnétiques.

– Reste de supernova : Le matériau restant d’une explosion de supernova.

– Champ magnétique : Une région de l’espace où des forces magnétiques sont présentes, souvent représentées par des lignes de force.

– Matière interstellaire : La matière qui existe entre les étoiles d’une galaxie.

