Le mystère de la galaxie tordue : Démêler les secrets de NGC 4753

Les astronomes ont plongé dans les profondeurs d’une scène cosmique de collision, dévoilant les secrets d’une galaxie qui a subi une collision cataclysmique il y a plus de 1 milliard d’années. À l’aide du puissant télescope Gemini South, les scientifiques ont dévoilé une image captivante de la galaxie NGC 4753, située à environ 60 millions d’années-lumière de la Terre.

À première vue, NGC 4753 semble être une galaxie lenticulaire, caractérisée par sa forme de lentille. Cependant, un examen plus attentif révèle un disque tordu d’étoiles et de poussière, ce qui lui vaut la classification de « galaxie particulière ». Cette nature particulière est le résultat d’une fusion avec une plus petite galaxie naine qui s’est produite il y a 1,3 milliard d’années.

« Les galaxies qui engloutissent une autre galaxie ressemblent souvent à des accidents de train, et c’est une galaxie accidentée », a déclaré Tom Steiman-Cameron, le chef de l’équipe et chercheur principal à l’Université de l’Indiana. La fusion a injecté une grande quantité de gaz dans NGC 4753, déclenchant une intense formation d’étoiles et remplissant la galaxie de quantités abondantes de poussière.

Les bandes de poussière tordues de NGC 4753 ont fasciné les astronomes pendant des décennies. Des recherches précédentes menées par Steiman-Cameron en 1992 ont révélé que la collision entre la galaxie lenticulaire et la galaxie naine riche en gaz avait causé la torsion particulière. Un phénomène appelé « précession différentielle » a joué un rôle crucial dans la formation des bandes de poussière tordues.

Imaginez une toupie qui perd progressivement de son élan – la toupie commence à vaciller et à changer d’orientation. Cette analogie simplifiée illustre le concept de la précession. Dans le cas de NGC 4753, la précession a été qualifiée de « différentielle » car elle variait à travers la galaxie. Le vacillement galactique a tordu la poussière en bandes semblables à des spirales, créant un spectacle captivant.

« Pendant longtemps, personne ne savait quoi penser de cette galaxie particulière », explique Steiman-Cameron. « Mais en analysant la géométrie tridimensionnelle et en tenant compte des matériaux accrétés étalés en un disque, le mystère a été résolu. »

Bien que NGC 4753 puisse sembler unique à première vue, les scientifiques spéculent que ses caractéristiques particulières ne sont pas nécessairement rares, mais dépendent plutôt de notre point de vue depuis la Terre. Si observée depuis le haut, cette galaxie tordue pourrait ressembler à n’importe quelle autre galaxie spirale.

Les détails sans précédent capturés par le télescope Gemini South ont offert de nouvelles perspectives sur cette galaxie énigmatique. NGC 4753, autrefois un objet céleste déconcertant, dévoile maintenant ses secrets cachés, mettant en valeur les conséquences captivantes des collisions galactiques.

Questions fréquemment posées sur NGC 4753