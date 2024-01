Le Mars Helicopter Ingenuity de la NASA prend sa retraite après des vols révolutionnaires

Ingenuity, la première machine à réaliser un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, a achevé sa mission après avoir subi des dommages importants à ses rotors. L’exploit remarquable de réaliser 72 vols dans le ciel martien a ouvert la voie à l’exploration planétaire future.

Les images capturées par la caméra de navigation d’Ingenuity ont révélé des extrémités cassées sur ses rotors d’une longueur de quatre pieds. Ces rotors sont essentiels pour générer de la portance dans l’atmosphère martienne peu dense, qui ne représente qu’environ un pour cent de la densité terrestre. Malgré la rotation de ses pales de rotor à un impressionnant 2 400 tours par minute et en parcourant des distances allant jusqu’à 2 315 pieds, le vol contrôlé n’est plus possible pour Ingenuity.

Le succès d’Ingenuity va au-delà de la démonstration de la possibilité de vol sur Mars. Il a joué un rôle vital en tant que « éclaireur » pour le rover Perseverance de la NASA, travaillant ensemble pour rechercher des zones qui pourraient potentiellement abriter des signes de vie primitive passée. Bien qu’aucune preuve de vie n’ait encore été trouvée, les robots ont identifié des endroits où la vie primitive aurait pu prospérer, tels que les sédiments humides le long des rives des lacs et des rivières martiennes.

En se tournant vers l’avenir, la NASA explore le concept d’un avion compact pour Mars qui pourrait atteindre des vitesses allant jusqu’à 135 mph dans le désert martien. Le développement d’une telle mission s’inspirerait des réalisations révolutionnaires d’Ingenuity. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a salué les réalisations de l’hélicoptère, déclarant : « Ce remarquable hélicoptère a volé plus haut et plus loin que nous ne l’avions jamais imaginé et a aidé la NASA à faire ce que nous faisons le mieux : rendre l’impossible possible. »

