Le fascinant cycle des éclipses de Saros

La prochaine éclipse solaire totale, qui aura lieu le 8 avril 2024, n’est qu’une parmi de nombreuses éclipses qui suivent un schéma connu sous le nom de cycle de Saros. Ce cycle, plus précisément le Saros 139, a captivé l’attention des astronomes et des amateurs d’éclipse du monde entier.

Le cycle de Saros est un modèle récurrent qui se répète environ tous les 18,03 ans, soit 6 585 1/3 jours. Cela équivaut à 223 retours à la nouvelle lune, qui se produit tous les 29,530589 jours.

La précédente éclipse du Saros 139 a eu lieu le 29 mars 2006, environ 18 ans et 10 1/3 jours avant l’événement du 8 avril à venir. En regardant vers l’avenir, la prochaine éclipse de ce cycle se produira dans 18 ans et 11 1/3 jours, le 20 avril 2042. Ce qui est intrigant, c’est que chacune de ces éclipses, malgré le fait qu’elles se produisent à des endroits géographiques différents, suit le même schéma à travers le monde.

Saros 139 a commencé le 17 mai 1501, avec sa première éclipse apparaissant dans les régions les plus septentrionales du globe. La dernière éclipse de cette série est prévue pour le 3 juillet 2763, le long de la côte de l’Antarctique. L’aspect fascinant des cycles de Saros est que ceux qui commencent à partir du nœud ascendant de la lune, comme Saros 139, commencent près du pôle Nord et se terminent près du pôle Sud. En revanche, les cycles de Saros coïncidant avec le nœud descendant de la lune commencent dans les régions polaires sud et se terminent dans le nord.

Au fur et à mesure que la série du Saros 139 progresse, la durée de ses éclipses centrales augmente progressivement. Le 8 avril 2024, cette éclipse présentera la plus longue éclipse solaire totale de la série, d’une durée de 4 minutes et 28 secondes. Comparée à l’éclipse précédente du 29 mars 2006, qui durait 4 minutes et 7 secondes, l’événement à venir sera plus long. De même, l’éclipse du 20 avril 2042 sera encore plus longue, avec une durée de 4 minutes et 51 secondes.

Remarquablement, la série du Saros 139 continuera de produire des éclipses solaires totales plus longues pendant les 162 prochaines années. Il est prévu que le 16 juillet 2186, une éclipse solaire totale de cette série durera remarquablement 7 minutes et 29 secondes. Cette éclipse battra le record de la plus longue éclipse solaire totale sur une période de 10 000 ans, de 4000 av. J.-C. à 6000 ap. J.-C.

La convergence unique de facteurs, tels que l’alignement du soleil et de la lune et l’emplacement de l’éclipse la plus importante près de l’équateur, contribue à la rareté de ces éclipses de longue durée. Dans le cas du Saros 139, cinq de ses 43 éclipses totales dépassent sept minutes de durée. Cette série se distingue parmi les 40 séries de Saros solaires qui sont actives à tout moment donné.

L’éclipse à venir, le 8 avril, marquera la 30e éclipse de la grande succession des éclipses solaires du Saros 139. Avec son schéma remarquable et sa progression continue d’éclipses plus longues, le Saros 139 continue de captiver les astronomes et les amateurs d’éclipse, nous rappelant la nature magnifique et cyclique des événements célestes.

FAQ sur le cycle de Saros et l’éclipse Saros 139 :

1. Qu’est-ce que le cycle de Saros et à quelle fréquence se répète-t-il ?

Le cycle de Saros est un modèle récurrent d’éclipses qui se répète environ tous les 18,03 ans, soit 6 585 1/3 jours. Il équivaut à 223 retours à la nouvelle lune, qui se produit tous les 29,530589 jours.

2. Quand ont eu lieu les éclipses précédentes et à venir du Saros 139 ?

L’éclipse précédente du Saros 139 a eu lieu le 29 mars 2006, tandis que l’éclipse à venir aura lieu le 8 avril 2024.

3. Chaque éclipse du Saros 139 suit-elle le même schéma à travers le monde ?

Oui, malgré des emplacements géographiques différents, chaque éclipse du Saros 139 suit le même schéma à travers le monde.

4. Où le Saros 139 a-t-il commencé et où se terminera-t-il ?

Saros 139 a commencé le 17 mai 1501, avec sa première éclipse apparaissant dans les régions les plus septentrionales du globe. Sa dernière éclipse est prévue pour le 3 juillet 2763, le long de la côte de l’Antarctique.

5. Comment la durée des éclipses centrales dans le Saros 139 évolue-t-elle au fil du temps ?

Au fur et à mesure que la série du Saros 139 progresse, la durée de ses éclipses centrales augmente progressivement. L’éclipse à venir du 8 avril 2024 présentera la plus longue éclipse solaire totale de la série, d’une durée de 4 minutes et 28 secondes. L’éclipse du 20 avril 2042 sera encore plus longue, avec une durée de 4 minutes et 51 secondes. La série continuera de produire des éclipses solaires totales plus longues pendant les 162 prochaines années, et il est prévu que le 16 juillet 2186, une éclipse solaire totale de cette série durera 7 minutes et 29 secondes.

6. Pourquoi les cycles de Saros commençant au nœud ascendant de la lune suivent-ils un chemin différent de ceux du nœud descendant ?

Les cycles de Saros qui commencent au nœud ascendant de la lune, comme le Saros 139, commencent près du pôle Nord et se terminent près du pôle Sud. En revanche, les cycles de Saros coïncidant avec le nœud descendant de la lune commencent dans les régions polaires sud et se terminent dans le nord.

7. Quels sont les facteurs qui contribuent à la rareté des éclipses de longue durée dans le Saros 139 ?

La convergence unique de facteurs, tels que l’alignement du soleil et de la lune et l’emplacement de l’éclipse la plus importante près de l’équateur, contribue à la rareté de ces éclipses de longue durée. Cinq des 43 éclipses totales du Saros 139 dépassent sept minutes de durée, ce qui le distingue parmi les 40 séries de Saros solaires actives à tout moment donné.

8. Combien d’éclipses ont eu lieu dans la série du Saros 139 jusqu’à présent ?

L’éclipse à venir le 8 avril marquera la 30e éclipse de la grande succession des éclipses solaires du Saros 139.

Termes clés :

– Cycle de Saros : Un modèle récurrent d’éclipses qui se répète environ tous les 18,03 ans.

– Saros 139 : Un cycle de Saros spécifique qui a commencé le 17 mai 1501 et est prévu pour sa dernière éclipse le 3 juillet 2763.

– Éclipses centrales : Des éclipses qui se produisent lorsque la lune couvre complètement le soleil.

– Nœud ascendant : Le point où la lune traverse l’orbite de la Terre lorsqu’elle se déplace du sud vers le nord.

– Nœud descendant : Le point où la lune traverse l’orbite de la Terre lorsqu’elle se déplace du nord vers le sud.