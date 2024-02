L’avenir des vaisseaux spatiaux : une solution durable avec des satellites en bois

Des scientifiques japonais ont développé un vaisseau spatial révolutionnaire entièrement construit en bois. La sonde LignoSat, construite en utilisant du bois de magnolia, s’est révélée exceptionnellement stable et résistante aux fissures lors d’expériences menées à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Des chercheurs de l’université de Kyoto et de Sumitomo Forestry ont collaboré à ce projet afin d’explorer la faisabilité de l’utilisation de matériaux biodégradables, tels que le bois, comme alternatives écologiques au métal traditionnellement utilisé dans la construction des satellites.

L’impact environnemental négatif causé par la combustion des satellites lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre suscite des inquiétudes parmi les experts. De minuscules particules d’alumine générées lors de ce processus restent dans la haute atmosphère pendant des années, affectant ainsi l’environnement de la planète. Les chercheurs de Kyoto ont cherché à résoudre ce problème en évaluant différents types de bois pour leur capacité à résister aux contraintes du lancement spatial et des vols prolongés en orbite.

Des expériences en laboratoire simulant les conditions spatiales ont révélé que les échantillons de bois n’avaient subi aucun changement mesurable de masse, de décomposition ou de dommage, déconcertant les chercheurs. Après ces premiers tests, les échantillons ont été envoyés à l’ISS, où ils ont subi des essais d’exposition pendant près d’un an. Étonnamment, le bois a montré peu de signes de dommages. L’absence d’oxygène et d’organismes vivants dans l’espace empêche le bois de brûler ou de pourrir.

Parmi les différents types de bois testés, le bois de magnolia s’est révélé le plus robuste. Cette découverte a conduit à la construction du satellite en bois, LignoSat, par l’université de Kyoto. Le vaisseau spatial effectuera plusieurs expériences pour évaluer ses performances en orbite, en mettant notamment l’accent sur la mesure de la déformation des structures en bois dans l’espace. Selon Koji Murata, responsable du projet, bien que le bois soit durable et stable dans une direction, il peut être sujet à des changements dimensionnels et des fissures dans une autre direction.

La décision finale concernant le véhicule de lancement pour LignoSat n’a pas encore été prise, les options se limitant à un vol estival à bord d’un vaisseau d’approvisionnement Cygnus d’Orbital Sciences vers l’ISS ou à une mission similaire du vaisseau Dragon de SpaceX plus tard dans l’année. Si cela aboutit, ce vaisseau spatial innovant pourrait ouvrir la voie à l’utilisation du bois comme matériau de construction pour plus de satellites. Avec plus de 2 000 lancements annuels estimés, l’impact environnemental des dépôts d’aluminium provenant des satellites traditionnels lors de leur rentrée dans l’atmosphère pourrait devenir une préoccupation majeure. Les satellites en bois, comme LignoSat, ne produiraient qu’un léger nuage de cendres biodégradables lors de leur rentrée dans l’atmosphère, éliminant ainsi les risques environnementaux potentiels associés aux satellites traditionnels.

Questions fréquemment posées

1. Qu’est-ce que la sonde LignoSat ?

La sonde LignoSat est un vaisseau spatial entièrement construit en bois, plus précisément en bois de magnolia. Elle a été développée par des scientifiques japonais de l’université de Kyoto et de Sumitomo Forestry en tant qu’alternative écologique aux satellites métalliques traditionnels.

2. Pourquoi la sonde LignoSat a-t-elle été développée ?

Le développement de la sonde LignoSat visait à explorer la faisabilité de l’utilisation de matériaux biodégradables, tels que le bois, dans la construction de satellites. Cela fait suite à l’impact environnemental négatif causé par la combustion des satellites traditionnels lors de leur rentrée dans l’atmosphère terrestre.

3. Quelles sont les préoccupations environnementales associées aux satellites traditionnels ?

Lorsque les satellites traditionnels se consumment dans l’atmosphère terrestre, des particules d’alumine sont générées et restent dans la haute atmosphère pendant des années, ayant un impact négatif sur l’environnement. L’utilisation du bois comme matériau de construction pour les satellites vise à atténuer cet impact environnemental.

4. Quels ont été les résultats des expériences menées à bord de la Station spatiale internationale ?

Les expériences en laboratoire simulant les conditions spatiales ont montré que les échantillons de bois (y compris le bois de magnolia) n’avaient subi aucun changement mesurable de masse, de décomposition ou de dommage. Les essais d’exposition réalisés à bord de l’ISS pendant près d’un an ont également révélé des signes minimes de dommages au bois.

5. Quels sont les avantages de l’utilisation du bois dans la construction de satellites ?

Le bois est résistant à la combustion et à la pourriture dans l’espace en raison de l’absence d’oxygène et d’organismes vivants. De plus, le bois pourrait potentiellement éliminer les risques environnementaux associés aux satellites traditionnels en produisant des cendres biodégradables plutôt que des particules d’alumine lors de leur rentrée dans l’atmosphère.

6. Quelle est la prochaine étape pour la sonde LignoSat ?

La décision finale concernant le véhicule de lancement pour la sonde LignoSat n’a pas encore été prise. Les options comprennent un vol estival à bord d’un vaisseau d’approvisionnement Cygnus d’Orbital Sciences vers l’ISS ou une mission similaire du vaisseau Dragon de SpaceX plus tard dans l’année. Les performances du satellite en bois seront étroitement surveillées, en particulier en ce qui concerne la mesure de la déformation des structures en bois dans l’espace.

7. Comment l’utilisation du bois dans la construction de satellites pourrait-elle impacter l’environnement ?

Avec plus de 2 000 lancements annuels estimés, l’impact environnemental des dépôts d’aluminium provenant des satellites traditionnels lors de leur rentrée dans l’atmosphère pourrait devenir une préoccupation majeure. Les satellites en bois, comme la sonde LignoSat, ne produiraient qu’un léger nuage de cendres biodégradables lors de leur rentrée dans l’atmosphère, éliminant ainsi les risques environnementaux potentiels.