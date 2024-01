La sonde IMAP de la NASA : À la découverte des secrets de la poussière interstellaire

La NASA se prépare à se lancer l’année prochaine dans une mission révolutionnaire avec le lancement de la sonde Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP). Cette sonde vise à capturer les minuscules particules de poussière qui pénètrent dans notre système solaire depuis l’espace interstellaire, offrant ainsi des informations sur les éléments constitutifs de notre arrière-cour cosmique.

Si la mission principale de l’IMAP est d’étudier l’héliosphère, la bulle créée par le Soleil qui protège la Terre et les autres planètes des radiations cosmiques, l’un de ses instruments clés, l’Interstellar Dust Experiment (IDEX), jouera un rôle vital dans la mission. Le grand IDEX en forme de tambour est conçu pour capturer et analyser de minuscules particules de poussière qui traversent l’héliosphère et pénètrent dans notre système solaire.

Autrefois considérées comme de simples nuisances perturbant les mesures des distances stellaires, ces particules de poussière sont maintenant reconnues comme des sources précieuses de connaissances sur la formation des galaxies, les nuages moléculaires et les planètes. Provenant des étoiles et expulsées dans l’espace lors des explosions stellaires connues sous le nom de supernovae, elles contiennent des informations essentielles sur leurs propres processus de formation et les différents phénomènes auxquels elles sont confrontées lors de leurs voyages interstellaires.

La capture de ces particules de poussière n’est pas une tâche facile, en raison de leur taille minuscule et de leur vitesse atteignant 160 000 km/h. Cependant, l’équipe de l’IMAP est prête à relever le défi. Une fois que la sonde IMAP atteindra son point de destination situé au point de Lagrange 1, à environ 1 million de miles (1,6 million de kilomètres) de la Terre, l’IDEX ouvrira son ouverture et agira comme une baleine à bosse qui se nourrit de krill, capturant ainsi les particules de poussière qui passent.

Une fois capturées, ces particules se vaporiseront en un nuage d’ions, permettant aux scientifiques d’analyser leur composition chimique et d’approfondir leur compréhension de leur composition. Étant donné la rareté de ces grains de poussière dans notre système solaire, on estime que l’IMAP ne collectera que quelques centaines de particules au cours de ses deux années de fonctionnement.

La sonde IMAP, transportant l’instrument IDEX, a récemment été transportée au Laboratoire de physique appliquée de l’Université John Hopkins dans le Maryland. Ici, elle sera installée sur la sonde en vue de son lancement prévu en avril ou en mai de l’année prochaine.

Alors que l’IMAP se lance dans sa mission d’étudier l’héliosphère et de capturer des particules de poussière interstellaires, les scientifiques prévoient de découvrir des informations inestimables sur les origines et la composition de notre système solaire. Ces minuscules particules d’histoire cosmique renferment en elles les secrets qui pourraient aider à résoudre les mystères de l’univers.

Définitions :

– Espace interstellaire : L’espace entre les étoiles dans une galaxie.

– Héliosphère : La bulle créée par le Soleil qui entoure et protège notre système solaire des radiations cosmiques.

– Point de Lagrange 1 : Un point dans l’espace situé à environ 1 million de miles (1,6 million de kilomètres) de la Terre où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil équilibrent la force centrifuge ressentie par un satellite, lui permettant de maintenir une position stable par rapport à la Terre.

