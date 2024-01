La Signification de la Sélection des Sites d’Art Rupestre dans la Terre d’Arnhem

De nouvelles recherches révèlent le processus de sélection délibérée derrière les sites d’art rupestre d’une importance internationale dans la Terre d’Arnhem. Au lieu d’être aléatoires, ces sites ont été choisis stratégiquement pour leurs points de vue offrant des perspectives cruciales. L’étude menée par l’Université Flinders en collaboration avec les gardiens Njanjma et les propriétaires traditionnels Erre a utilisé des techniques innovantes telles que les relevés aériens et par drone, l’imagerie subsurface et les données d’élévation pour créer des modèles paléopaysagers de haute résolution de 103 sites d’art rupestre dans la région de la lagune Red Lily.

Une des principales découvertes de cette recherche est la révélation des conditions environnementales qui ont existé il y a 15 000 à 28 000 ans, lorsque le fond de la plaine inondable était considérablement plus bas qu’aujourd’hui. Ces changements de paysage ont un impact significatif sur la façon dont les sites artistiques étaient utilisés, leur accessibilité et les points de vue que les artistes propriétaires traditionnels auraient eus.

Le professeur associé Ian Moffat souligne que le paysage dans la Terre d’Arnhem a connu des transformations spectaculaires au fil du temps, passant des zones côtières aux marais, aux forêts et aux zones humides d’eau douce. Ces changements fournissent un contexte important pour interpréter l’art rupestre. En modélisant les changements environnementaux, la recherche met en lumière la sélection et l’utilisation des sites, ainsi que leur rôle dans la vie de la communauté et du clan.

La recherche met également en évidence l’influence de la montée du niveau de la mer sur la formation du paysage. La ligne de côte dans la région de Red Lily a bougé, impactant les falaises de grès et les plaines inondables. Cette transformation, de la savane ouverte aux vasières, en passant par les marais de mangroves et les zones humides d’eau douce inondées de manière saisonnière, aurait eu des implications profondes sur le mouvement et l’interaction humaine, ainsi que sur les sujets représentés dans l’art rupestre.

Le Dr Jarrad Kowlessar, l’un des chercheurs impliqués, explique qu’au cours d’une période où les mangroves couvraient les plaines inondables il y a environ 6 000 ans, la production d’art rupestre était la plus active et diversifiée. L’abondance de ressources fournies par les mangroves aurait probablement soutenu une population humaine plus importante ou rapproché les gens en raison de la contraction de la masse terrestre causée par la montée des eaux.

De plus, la recherche révèle que l’art rupestre était préférentiellement réalisé dans des zones offrant des vues à longue distance et surplombant les zones de mangroves. Cela suggère que ces vues facilitaient la chasse ou servaient de points de surveillance à une époque où de nombreuses personnes étaient déplacées par la montée des eaux.

La sélection intentionnelle des sites d’art rupestre, avec leurs relations nuancées avec le paysage changeant, souligne l’archéologie riche et significative de la Terre d’Arnhem. Les résultats de cette étude non seulement améliorent notre compréhension de ces sites, mais offrent également un potentiel pour des recherches futures afin d’en apprendre davantage sur l’histoire ancienne de cette région remarquable.

FAQ sur la Sélection Intentionnelle des Sites d’Art Rupestre dans la Terre d’Arnhem :

Q : Quel était l’objectif principal de la recherche menée dans la Terre d’Arnhem ?

R : La recherche visait à découvrir le processus de sélection délibérée derrière les sites d’art rupestre dans la Terre d’Arnhem et à comprendre leur relation avec le paysage changeant.

Q : Quelles techniques ont été utilisées dans la recherche ?

R : La recherche a utilisé des techniques innovantes telles que les relevés aériens et par drone, l’imagerie subsurface et les données d’élévation pour créer des modèles paléopaysagers de haute résolution des sites d’art rupestre dans la région de la lagune Red Lily.

Q : Quelle était l’une des principales découvertes de cette recherche ?

R : Une des principales découvertes était la révélation des conditions environnementales qui ont existé il y a 15 000 à 28 000 ans, lorsque le fond de la plaine inondable était considérablement plus bas qu’aujourd’hui. Ces changements de paysage ont influencé l’utilisation et l’accessibilité des sites d’art rupestre.

Q : Comment la montée du niveau de la mer a-t-elle impacté le paysage et les sites d’art rupestre ?

R : La montée du niveau de la mer a transformé la ligne de côte dans la région de Red Lily, affectant les falaises de grès et les plaines inondables. Cette transformation a changé le paysage, passant de la savane ouverte aux vasières, aux marais de mangroves et aux zones humides d’eau douce, impactant le mouvement humain, l’interaction et les sujets représentés dans l’art rupestre.

Q : Quelle période a été la plus active et diversifiée en termes de production d’art rupestre ?

R : Environ 6 000 ans auparavant, pendant une période où les mangroves couvraient les plaines inondables, la production d’art rupestre était la plus active et diversifiée. L’abondance de ressources fournies par les mangroves aurait probablement soutenu une population humaine plus importante ou rapproché les gens.

Q : Où étaient préférentiellement réalisés les sites d’art rupestre dans la Terre d’Arnhem ?

R : La recherche révèle que l’art rupestre était préférentiellement réalisé dans des zones offrant des vues à longue distance et surplombant les zones de mangroves. Ces vues ont probablement facilité la chasse ou ont servi de points de surveillance à une époque où de nombreuses personnes étaient déplacées par la montée des eaux.

Q : Que met en évidence la sélection intentionnelle des sites d’art rupestre sur la Terre d’Arnhem ?

R : La sélection intentionnelle des sites d’art rupestre, en tenant compte de leur relation avec le paysage changeant, souligne l’archéologie riche et significative de la Terre d’Arnhem. Cela met en évidence l’importance de comprendre le contexte et l’utilisation de ces sites au sein de la communauté et de la vie de clan.

Définitions clés :

– Paléopaysage : Fait référence à la reconstruction ou à la représentation de l’apparence et des caractéristiques d’un paysage dans le passé, généralement basée sur des preuves géologiques et écologiques.

– Plaine inondable : Une zone basse adjacente à une rivière régulièrement inondée par l’eau pendant les périodes de forte affluence, souvent caractérisée par un sol fertile.

– Propriétaires traditionnels : Fait référence aux peuples aborigènes ou insulaires du détroit de Torres qui ont une connexion spirituelle, ancestrale et/ou culturelle avec une zone de terre spécifique, telle que reconnue par la loi australienne.

– Grès : Une roche sédimentaire composée principalement de minéraux ou de grains de roche de taille de sable.

Liens connexes suggérés :

– Flinders University : Site officiel de la Flinders University, qui a mené la recherche.

– Njanjma Rangers : Site officiel des Njanjma Rangers, qui ont collaboré à la recherche.

– Département de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement : Ministère du gouvernement australien responsable de la politique et de la gestion environnementales.