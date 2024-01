La plus ancienne peau fossilisée jamais découverte, offrant un aperçu du passé des reptiles préhistoriques

Une découverte remarquable a été faite dans le monde de la paléontologie. Des scientifiques de l’Université de Toronto Mississauga ont identifié la peau fossilisée la plus ancienne connue, datant d’environ 289 millions d’années. Le fragment de peau de reptile, trouvé dans une grotte calcaire de l’Oklahoma, est au moins 130 millions d’années plus vieux que tout autre fragment de peau fossile précédemment découvert. Cette découverte offre des informations précieuses sur les caractéristiques et les adaptations des reptiles qui existaient bien avant l’ère des dinosaures.

Le fragment de peau, qui possède une surface semblable à celle de la peau de crocodile, est censé avoir appartenu à un petit animal de type lézard. Bien qu’il soit difficile d’identifier l’espèce spécifique ou la région corporelle associée à l’échantillon en raison du manque d’autres restes, les chercheurs spéculent qu’il pourrait avoir appartenu au reptile connu sous le nom de Captorhinus, fréquemment trouvé dans le même système de grottes.

Cette ancienne peau offre une occasion unique de comprendre les adaptations évolutives des premières créatures terrestres. L’épiderme, ou couche externe de la peau, a joué un rôle crucial en permettant aux vertébrés de prospérer sur la terre ferme. Il servait de barrière, protégeant les processus internes du corps contre les rigueurs de l’environnement externe. De plus, l’échantillon présente des caractéristiques similaires à celles des régions articulées des serpents et des lézards de ver, suggérant que ces caractéristiques pourraient remonter à des millions d’années.

La préservation du fragment de peau est exceptionnelle, compte tenu de la fragilité des tissus mous. Le système de grottes en calcaire de Richards Spur, où le fragment a été découvert, a créé l’environnement parfait pour la fossilisation. Les animaux qui tombaient dans la grotte étaient enterrés dans des sédiments argileux, ralentissant ainsi la décomposition, et entraient en contact avec des hydrocarbures dans l’huile qui suintait, ce qui a contribué à la préservation de la peau. La grotte offrait probablement un environnement sans oxygène, ce qui a contribué à la préservation exceptionnelle de l’échantillon.

Cette découverte révolutionnaire éclaire le développement de la peau des reptiles et l’importance de cet organe dans la transition de l’eau à la vie terrestre. Les résultats ont été publiés dans la revue Current Biology, marquant une étape importante dans notre compréhension des reptiles préhistoriques et de leurs adaptations.

Foire aux questions

À quelle espèce de reptile la peau fossilisée est-elle censée appartenir?

Bien qu’il soit difficile d’identifier l’espèce exacte, les chercheurs suggèrent que la peau fossilisée pourrait avoir appartenu à un petit reptile ressemblant à un lézard. Le Captorhinus, fréquemment trouvé dans le même système de grottes, est un candidat potentiel.

Quelle est l’importance de l’épiderme dans la transition vers la terre ferme?

L’épiderme, la couche externe de la peau, a joué un rôle crucial dans la survie des vertébrés sur la terre ferme. Il a servi de barrière, protégeant les processus internes du corps contre les rigueurs de l’environnement externe.

Comment le fragment de peau a-t-il été préservé?

Le fragment de peau a été remarquablement préservé grâce aux conditions uniques du système de grottes en calcaire de Richards Spur. Les animaux qui tombaient dans la grotte étaient enterrés dans des sédiments argileux, ralentissant ainsi la décomposition. La présence d’hydrocarbures dans l’huile qui suintait a contribué au processus de préservation. L’environnement probablement sans oxygène de la grotte a également contribué à la préservation exceptionnelle de l’échantillon.

En quoi cette découverte contribue-t-elle à notre compréhension des premiers reptiles?

La découverte de la plus ancienne peau fossilisée offre des informations précieuses sur les caractéristiques et les adaptations des reptiles qui existaient avant les dinosaures. Elle permet aux scientifiques d’étudier l’évolution de la peau des reptiles et de comprendre son importance dans la transition vers la vie terrestre. De plus, les similitudes entre la peau fossilisée et celle des reptiles vivants soulignent l’importance de cet organe pour la survie des animaux dans les environnements terrestres.