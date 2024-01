La mystérieuse SS 433 : Révéler les mystères des jets galactiques

L’énigmatique microquasar SS 433 continue de captiver les astronomes et les scientifiques avec ses propriétés intrigantes. Cet objet unique, situé au sein de notre Voie lactée, est composé d’un trou noir et d’une étoile compagne dans un système binaire. Le champ gravitationnel intense du trou noir attire la matière de l’étoile, créant un disque de gaz chaud qui alimente le trou noir. Lorsque la matière tombe vers le trou noir, deux jets de plasma sont lancés perpendiculairement à la surface du disque à des vitesses dépassant un quart de la vitesse de la lumière.

Depuis des années, les scientifiques sont perplexes face au comportement des jets de SS 433. Les jets peuvent être observés dans les gammes radio à rayons X à une année-lumière de l’étoile binaire centrale avant de disparaître de la vue. Cependant, à une distance d’environ 75 années-lumière de leur point de départ, les jets réapparaissent brusquement en tant que sources de rayons X lumineuses. Les raisons de cette réapparition sont restées mal comprises.

Récemment, une découverte révolutionnaire a éclairé d’un jour nouveau les jets de SS 433. En 2018, l’observatoire de rayons gamma High Altitude Water Cherenkov (HAWC) a détecté pour la première fois des rayons gamma de très haute énergie provenant des jets du microquasar. Cette détection remet en question les théories précédentes, car aucune émission de rayons gamma n’avait jamais été observée auparavant provenant d’un microquasar.

En comparant les images de rayons gamma à différentes énergies, les scientifiques de l’Institut Max-Planck pour la physique des noyaux à Heidelberg et de la collaboration H.E.S.S. ont pu estimer la vitesse des jets loin de leur point de départ. Cette estimation a fourni des informations cruciales sur les mécanismes responsables de l’accélération efficace des particules au sein des jets.

La découverte des émissions de rayons gamma provenant des jets de SS 433 remet non seulement en question les théories existantes, mais offre également des informations précieuses sur la dynamique des jets relativistes dans notre propre galaxie. Les similitudes entre SS 433 et les jets plus importants observés dans des galaxies actives telles que les quasars ont classé SS 433 comme un microquasar.

L’étude continue de SS 433 et de ses propriétés uniques continue de dévoiler les mystères entourant les jets galactiques. À mesure que les scientifiques plongent plus profondément, la nature énigmatique de ce phénomène cosmique devient plus claire, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de l’univers qui nous entoure.

Définitions :

1. Microquasar : Un microquasar est une version plus petite d’un quasar, contenant un trou noir et une étoile compagne qui émet de puissantes ondes radio.

2. Jets de plasma : Les jets de plasma sont de puissants courants de particules chargées (plasma) émis par des objets astrophysiques tels que les trous noirs.

