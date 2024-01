La mission de la sonde PACE de la NASA, prête à percer les mystères de la Terre

La sonde PACE de la NASA, développée en collaboration avec SpaceX, a franchi une étape majeure en étant attachée avec succès à son adaptateur de charge utile en Floride. Cette réalisation prépare le terrain pour sa prochaine mission d’étude des océans, de l’atmosphère et du climat de la Terre.

Des techniciens de la NASA et de SpaceX ont uni leurs forces pour connecter la sonde PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) à l’adaptateur de charge utile le 24 janvier 2024, au centre des opérations spatiales d’Astrotech près du Kennedy Space Center. Maintenant solidement attachée à la sonde, l’étape suivante consistera à encapsuler PACE dans les coiffes de protection de la charge utile, qui seront intégrées à la fusée Falcon 9.

Ce qui rend la mission PACE particulièrement excitante, c’est son potentiel de révolutionner notre compréhension des systèmes étroitement liés de la Terre. En capturant des observations hyperspectrales d’organismes marins microscopiques appelés phytoplancton, ainsi qu’en collectant de nouvelles données sur les nuages et les aérosols, PACE fournira des informations inestimables sur le fonctionnement et la dynamique de notre planète. Ces découvertes amélioreront considérablement notre capacité à aborder les problèmes environnementaux pressants et à prendre des décisions éclairées pour protéger l’avenir de notre planète.

Le lancement tant attendu de PACE est prévu sur le complexe de lancement spatial 40 à la Station spatiale de la Force spatiale de Cape Canaveral le 6 février à 1h33 heure normale de l’Est (EST). Alors que la sonde entame sa mission, elle sera gérée par le Goddard Space Flight Center de la NASA, avec le programme des services de lancement de l’agence en charge du service de lancement.

La collaboration entre la NASA et SpaceX met en évidence la puissance de la coopération et de l’innovation pour faire avancer notre compréhension de la Terre et de l’univers au-delà. Avec cette étape importante franchie, la communauté scientifique et les passionnés d’espace attendent avec impatience les découvertes révolutionnaires que la mission PACE ne manquera pas de livrer. En dévoilant les mystères de la Terre, nous ouvrons la voie à un avenir meilleur pour notre planète et tous ses habitants.

FAQ :

1. Qu’est-ce que la sonde PACE et quelle est sa prochaine mission ?

– La sonde PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) est conçue pour étudier les océans, l’atmosphère et le climat de la Terre. Elle capturera des observations hyperspectrales du phytoplancton, collectera des données sur les nuages et les aérosols, et fournira des informations sur le fonctionnement et la dynamique de notre planète.

2. Quand la sonde PACE a-t-elle été attachée avec succès à son adaptateur de charge utile ?

– La sonde PACE a été attachée avec succès à son adaptateur de charge utile le 24 janvier 2024.

3. Où a eu lieu l’attachement de la sonde PACE ?

– L’attachement de la sonde PACE a eu lieu au centre des opérations spatiales d’Astrotech près du Kennedy Space Center en Floride.

4. Quelle est l’étape suivante après l’attachement de la sonde PACE ?

– La prochaine étape consiste à encapsuler PACE dans les coiffes de protection de la charge utile, qui seront intégrées à la fusée Falcon 9.

5. Quand est prévu le lancement de la sonde PACE ?

– Le lancement de la sonde PACE est prévu le 6 février à 1h33 heure normale de l’Est (EST).

Définitions des termes clés :

1. Sonde PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) : Une sonde développée par la NASA et SpaceX pour étudier les océans, l’atmosphère et le climat de la Terre. Elle capture des observations du phytoplancton, collecte des données sur les nuages et les aérosols, et fournit des informations sur le fonctionnement de notre planète.

2. Adaptateur de charge utile : C’est un dispositif qui relie la sonde à l’étage supérieur de la fusée et qui soutient son intégration.

3. Observations hyperspectrales : Il s’agit de la collecte de données à l’aide de capteurs qui détectent une large gamme de longueurs d’onde, fournissant des informations détaillées sur la composition et les propriétés des objets ou des substances.

4. Phytoplancton : De minuscules organismes marins qui effectuent la photosynthèse et constituent la base de la chaîne alimentaire océanique. Ils jouent un rôle crucial dans le climat de la Terre et sont des indicateurs de la santé environnementale.

5. Programme des services de lancement : Il s’agit d’un programme géré par la NASA qui supervise la planification et l’exécution des lancements de diverses sondes et missions.

Liens associés :

– Site officiel de la NASA

– Site officiel de SpaceX