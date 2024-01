La Chine lance avec succès la sonde Einstein pour observer les phénomènes cosmiques

La Chine a lancé la sonde Einstein (EP), un engin spatial dédié à l’observation de phénomènes cosmiques violents et éphémères en utilisant des optiques innovantes inspirées de l’œil de homard. L’EP, lancé par la China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), passera au moins trois ans à observer des événements tels que les perturbations marées, les supernovae et les contreparties à haute énergie des événements d’ondes gravitationnelles. Grâce à ses capacités avancées de détection des rayons X, le vaisseau spatial vise à fournir des informations précieuses sur les trous noirs et la formation de jets de matière ionisée.

L’EP, pesant 1 450 kilogrammes, fonctionnera en orbite à une altitude de 600 kilomètres et utilisera le télescope à rayons X grand champ (WXT) pour les observations. Le WXT, équipé d’optiques à œil de homard, permet une observation plus large et plus profonde des événements à rayons X par rapport aux technologies précédentes. Le télescope se compose de plusieurs pores carrés disposés sur une sphère, semblable à la structure de l’œil d’un homard, qui guident les rayons X vers un détecteur de lumière.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a contribué à la mission en soutenant les essais et l’étalonnage des détecteurs et des éléments optiques du WXT. Les stations terrestres de l’ESA participeront également au téléchargement des données de l’EP. La mission utilisera la constellation de satellites de navigation Beidou de la Chine pour un relais rapide des données d’alerte vers le sol.

La capacité de l’EP à observer l’ensemble du ciel nocturne en peu de temps avec une grande sensibilité en fait un outil puissant pour l’étude des événements imprévisibles à rayons X. En détectant et en étudiant rapidement ces événements transitoires, les scientifiques espèrent identifier leurs origines et contribuer au domaine émergent de l’astronomie des ondes gravitationnelles. L’ESA aura accès à 10% des données générées par l’EP dans le cadre de leur collaboration avec la mission.

En plus de ses objectifs principaux, l’EP pourrait également fournir des informations précieuses sur divers phénomènes tels que les magnétars, les noyaux actifs de galaxie et les interactions entre les comètes et les ions du vent solaire.

Les efforts de la Chine en matière de sciences spatiales se sont intensifiés depuis le lancement de la sonde sur la matière noire DAMPE en 2015. L’EP fait partie du Strategic Priority Program (SPP) de l’Académie chinoise des sciences, qui vise à faire progresser la recherche en sciences spatiales. Parmi les futures missions envisagées figurent un orbiteur de Vénus, des petits satellites lunaires, des télescopes de chasse aux exoplanètes et des missions de retour d’échantillons d’astéroïdes.

En conclusion, le lancement réussi de la sonde Einstein de la Chine marque une autre étape importante dans les efforts de la Chine en matière de sciences spatiales. Avec ses capacités avancées de détection des rayons X et ses optiques à œil de homard, l’EP est prêt à fournir des informations précieuses sur les mystères de l’univers.