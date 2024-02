Expansion des frontières : CRAFT et Unity Health Toronto révolutionnent la recherche médicale

Dans une initiative remarquable, le Centre de recherche et d’application des technologies fluidiques (CRAFT) a annoncé une expansion révolutionnaire qui inclut Unity Health Toronto, un réseau hospitalier universitaire renommé et un institut de recherche en santé canadien estimé. Cette extension, prévue jusqu’en 2028, consolide un partenariat dynamique entre l’Université de Toronto (U of T), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et Unity Health Toronto afin de pionnier des avancées dans les dispositifs microfluidiques avec des implications considérables pour la santé humaine.

Cette collaboration renforcée, soutenue par un investissement significatif de 21 millions de dollars, apportera un soutien inestimable à de nombreux étudiants de l’U of T qui collaboreront avec des scientifiques, ingénieurs et cliniciens du CNRC. Ensemble, ils entreprendront des projets passionnants axés sur la biofabrication de diagnostics et les systèmes d’organes sur puce.

Avec l’union de Unity Health Toronto et de CRAFT, de nouvelles possibilités s’ouvrent alors que les cliniciens travaillent main dans la main avec les scientifiques. Cette collaboration ouvre des avenues pour développer des technologies microfluidiques de pointe qui peuvent détecter et surveiller les risques d’infection dans les unités de soins intensifs et identifier rapidement les maladies périphériques artérielles. Il est important de tester et de valider ces technologies directement dans des contextes de soins, car l’intégration de l’expertise clinique accélérera le cheminement vers une mise en œuvre concrète et favorisera les collaborations avec des partenaires de l’industrie.

La vision novatrice de CRAFT repose sur l’utilisation de la microfluidique pour révolutionner les domaines scientifiques et cliniques au Canada et dans le monde entier. Sous la direction du Dr Teodor Veres, directeur de la recherche et du développement au Centre de recherche sur les appareils médicaux du CNRC et co-directeur de CRAFT, cette initiative vise à donner les moyens à la prochaine génération d’étudiants de réaliser des avancées révolutionnaires dans les dispositifs microfluidiques. Ces avancées ont le potentiel de transformer le diagnostic et le traitement des maladies, ouvrant ainsi une nouvelle ère de médecine de précision.

La microfluidique, avec sa capacité unique à manipuler les fluides à une échelle microscopique, présente un immense potentiel dans de nombreux domaines, notamment l’ingénierie, la médecine, la biologie et la chimie. Elle offre diverses applications, telles que des dispositifs de diagnostic rapides qui facilitent les tests au chevet du patient pour les maladies, éliminant ainsi les longs processus en laboratoire. De plus, la microfluidique joue un rôle vital dans les biosenseurs, permettant aux communautés éloignées de transmettre des données précises aux spécialistes, supprimant ainsi les barrières géographiques à l’accès aux soins de santé.

Une collaboration inspirante en cours implique le Dr Claudia dos Santos, médecin intensiviste et scientifique chez Unity Health Toronto. Le Dr dos Santos collabore avec des chercheurs de CRAFT pour développer un instrument microfluidique capable de détecter des biomarqueurs de septicémie dans les unités de soins intensifs. Cet instrument révolutionnaire promet un diagnostic et un traitement plus rapides pour la septicémie, une condition qui peut être mortelle si elle n’est pas rapidement prise en charge.

Une autre application de pointe de la microfluidique concerne la technologie des organes sur puce, qui permet la croissance de cellules, de tissus et même de sections d’organes fonctionnels en dehors du corps. Ces modèles biologiques ont un immense potentiel pour le criblage à haut débit de molécules thérapeutiques, améliorant ainsi la médecine de précision en identifiant les thérapies idéales adaptées aux besoins individuels des patients.

Depuis sa création en 2018, CRAFT a connu une croissance rapide et comprend désormais trois installations de recherche et de développement : la Fonderie de tissus, la Fonderie de dispositifs et l’installation de fabrication et de mise à l’échelle des dispositifs du CNRC. Ces installations de pointe favorisent la collaboration entre le milieu universitaire, les étudiants, l’industrie et le gouvernement, facilitant la traduction de recherches innovantes en applications concrètes.

Avec 125 utilisateurs uniques de l’U of T et des hôpitaux affiliés en 2023 seulement, CRAFT a déjà accompli des avancées significatives. L’initiative a mobilisé 44 chercheurs et 114 étudiants, ce qui a donné lieu à 69 publications évaluées par des pairs, à 22 dépôts de brevets et à la création de trois sociétés dérivées.

Comme le souligne le Dr Axel Guenther, professeur de génie mécanique à l’U of T et co-directeur de CRAFT, ce succès est le fruit d’un effort collaboratif soutenu par le CNRC, la Division du Vice-Président à la recherche et à l’innovation de l’U of T et les facultés de génie, des arts et des sciences, de médecine et de pharmacie. À l’avenir, le partenariat avec Unity Health Toronto promet de révolutionner les soins aux patients en exploitant le pouvoir et le potentiel des dispositifs microfluidiques dans les contextes cliniques.

Les recherches révolutionnaires facilitées par CRAFT et Unity Health Toronto illustrent le potentiel illimité des collaborations interdisciplinaires. En intégrant harmonieusement l’expertise de la pratique clinique, de la recherche scientifique et de l’ingéniosité technique, ces institutions ouvrent la voie à un avenir où les technologies microfluidiques innovantes transforment le paysage des soins de santé, améliorant les diagnostics, les traitements et les résultats des patients. Une visite de leurs installations de recherche ouvertes, la participation à leur cours professionnel sur la microfluidique ou leur symposium de recherche du 12 octobre 2024 permettront d’acquérir des informations inestimables sur les prochaines avancées de la recherche médicale et de leurs applications.

