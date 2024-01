Espèce de fougère arborescente au Panama réutilise les feuilles mortes pour sa survie

Les biologistes végétaux ont fait une découverte intrigante sur une espèce de fougère arborescente exclusive au Panama. Grâce à leurs recherches, dirigées par le professeur James Dalling de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, ils ont découvert que Cyathea rojasiana a développé une stratégie de survie unique en réutilisant ses propres feuilles mortes.

Au lieu de simplement se décomposer au sol, les feuilles mortes de C. rojasiana deviennent une partie vitale de la survie de la plante. Le processus implique une transformation fascinante où les feuilles se réaniment et puisent de l’eau, des nutriments et de l’azote dans le sol pour les ramener à la fougère. Cette méthode d’absorption des nutriments est une découverte sans précédent dans le monde végétal, mettant en évidence l’extraordinaire adaptabilité des plantes.

Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c’est l’apparence trompeuse des feuilles transformées. Elles conservent l’aspect de matière végétale en décomposition, ce qui facilite la méconnaissance de ce phénomène par les générations précédentes de biologistes végétaux. Cette réutilisation astucieuse de tissus morts pour nourrir la plante originale est un exemple d’évolution à son apogée.

Le professeur Dalling suggère que cette adaptation unique peut être attribuée à la période jurassique, à partir de laquelle C. rojasiana descend. Il explique que les sols volcaniques pauvres en nutriments du Panama ont probablement influencé le besoin de la fougère de développer une telle stratégie de survie. Avec une végétation clairsemée et des nutriments du sol répartis de manière inégale, les fougères arborescentes utilisent leurs radicelles pour échantillonner les sols environnants et maximiser leur absorption de ressources dans cet environnement difficile.

En raison de leur croissance lente, ces fougères restent relativement courtes, atteignant une hauteur maximale d’environ deux mètres. Cette hauteur permet aux frondes mortes de s’incliner vers le sol, facilitant leur transformation en structures d’enracinement. Chaque fronde représente un investissement significatif pour la plante, soulignant davantage la gestion sophistiquée des ressources de C. rojasiana.

Le professeur Dalling voit cette découverte comme un autre témoignage de l’incroyable diversité des adaptations végétales dans les environnements pauvres en ressources. Elle élargit notre compréhension de la façon dont les plantes peuvent s’épanouir et survivre dans des conditions difficiles. Cette étude révolutionnaire, publiée dans la revue Ecology, met en lumière les stratégies remarquables que la nature a conçues pour sa propre survie.

