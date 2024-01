Découvrez Uranus dans le ciel nocturne ce soir avec l’aide de la Lune

Ce soir offre une opportunité unique aux amateurs d’astronomie de jeter un coup d’œil à l’énigmatique Uranus, la deuxième planète la plus éloignée de notre système solaire. La Lune agira comme un guide pratique, située à seulement quelques degrés d’Uranus dans la nuit du 19 janvier. En regardant haut dans le ciel est au coucher du soleil, Uranus apparaîtra comme un globe bleu-vert en bas à droite de la Lune.

Bien qu’Uranus soit assez faible avec une magnitude de 5,7, la luminosité de la Lune rendra son repérage plus facile. Pour améliorer la visibilité, il est recommandé de cacher la Lune juste au-delà du bord supérieur de votre champ de vision des jumelles ou d’utiliser un télescope pour un examen plus approfondi. De plus, l’étoile de luminosité moyenne, Botein (Delta Arietis), peut aider à repérer Uranus lorsque la Lune n’est pas à proximité.

La Lune et Uranus seront tous deux positionnés dans la constellation du Taureau, à côté de l’amas d’étoiles des Pléiades, un spectacle bien-aimé des observateurs du ciel. De plus, Jupiter sera située entre les constellations aquatiques du Cétus, la Baleine, et des Poissons, les Poissons.

Lorsque vous vous préparez à explorer les merveilles du ciel nocturne, assurez-vous de vous équiper des bons outils. Consultez nos guides sur les meilleurs télescopes et jumelles adaptés à vos besoins et à votre budget. Si vous êtes intéressé par la capture de vos propres photos célestes, nous proposons également des conseils sur la photographie de la Lune et des planètes, ainsi que des recommandations pour les meilleurs appareils photo et objectifs pour l’astrophotographie.

Nous vous encourageons à partager vos expériences astronomiques avec les lecteurs de Space.com. Si vous parvenez à capturer une image de la Lune à côté d’Uranus, veuillez envoyer vos photos, commentaires, nom et emplacement à [email protected] pour avoir une chance de voir votre image publiée. Profitez du spectacle enchanteur offert par la Lune et Uranus lorsqu’ils se rencontrent dans le ciel nocturne ce soir.