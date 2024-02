Découvrez le côté sucré de la science lors de la soirée Vin et Chocolat d’Imagination Station

Expérimentez le côté sucré de la science lors de la soirée exclusive de Science After Dark: Vin et Chocolat d’Imagination Station. Le 10 février, de 18h à 22h, cette soirée enchanteresse se déroulera à Imagination Station à Toledo, Ohio.

Spécialement conçu pour les adultes de 21 ans et plus, cet événement vous offre l’occasion unique de siroter, tourbillonner et déguster la belle combinaison harmonieuse du vin et du chocolat. Plongez-vous dans l’ambiance magique créée par l’association de la science et de la romance.

Lors de Science After Dark, vous aurez le plaisir de déguster des délices de célèbres chocolatiers et vignobles, spécialement sélectionnés par Imagination Station. En explorant les saveurs et les textures diverses, vous aurez également la possibilité de participer à l’art de la création de planches de charcuterie et de découvrir le processus complexe de la gravure sur verre.

Au milieu de cette enchantement, n’oubliez pas de prendre la piste de danse et de vous laisser emporter par le rythme de la musique en direct interprétée par le talentueux Hepcat Revival.

En plus de ces expériences inoubliables, les participants auront un avant-goût exclusif de la nouvelle exposition itinérante d’Imagination Station, Above and Beyond. Préparez-vous à être émerveillé en embarquant pour un voyage captivant à travers l’aviation et l’aérospatiale, en admirant de près les merveilles du vol et de l’innovation technologique.

Rejoignez-nous à la soirée Vin et Chocolat d’Imagination Station pour une soirée de plaisirs sensoriels, où la science et la romance s’entremêlent pour créer une expérience véritablement magique. Marquez votre calendrier et réservez vos billets dès maintenant pour une célébration de la Saint-Valentin vraiment inoubliable.

FAQ :

1. Qu’est-ce que Science After Dark: Vin et Chocolat ?

Science After Dark: Vin et Chocolat est un événement exclusif organisé par Imagination Station à Toledo, Ohio. Il offre aux adultes de 21 ans et plus la possibilité de se délecter de la combinaison du vin et du chocolat tout en explorant le monde fascinant de la science.

2. Quand et où aura lieu l’événement ?

L’événement se déroulera le soir du 10 février, de 18h à 22h, à Imagination Station à Toledo, Ohio.

3. À quoi les participants peuvent-ils s’attendre lors de l’événement ?

Les participants pourront déguster des délices de célèbres chocolatiers et vignobles, participer à des activités telles que la création de planches de charcuterie et la gravure sur verre, profiter de performances musicales en direct de Hepcat Revival et avoir un avant-goût exclusif de la nouvelle exposition itinérante d’Imagination Station, Above and Beyond.

4. Y a-t-il une restriction d’âge pour cet événement ?

Oui, l’événement est conçu pour les adultes de 21 ans et plus.

5. Comment puis-je acheter des billets pour l’événement ?

Vous pouvez réserver vos billets pour Science After Dark: Vin et Chocolat en visitant le site web d’Imagination Station ou en contactant leur billetterie.

Définitions :

– Charcuterie : une sélection de viandes séchées, de fromages et d’accompagnements, souvent servie sur une planche en bois.

– Gravure sur verre : le processus de création de motifs ou de dessins sur la surface du verre en appliquant des substances abrasives.

– Chocolatier : une personne ou une entreprise qui fabrique et vend des chocolats.

