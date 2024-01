Découverte des secrets de l’océan : Exploration de la relation entre les niveaux d’oxygène et de CO2 lors de la dernière période glaciaire

Une étude révolutionnaire menée par une équipe de scientifiques dirigée par un océanographe de l’Université Tulane a révélé une découverte significative concernant le passé de la Terre et ses implications potentielles pour l’avenir. En examinant des dépôts profonds sous le plancher océanique, les chercheurs ont découvert une méthode permettant de mesurer les niveaux d’oxygène de l’océan et sa corrélation avec le dioxyde de carbone lors de la dernière période glaciaire, qui s’est achevée il y a plus de 11 000 ans.

Publiée dans Science Advances, cette recherche met non seulement en lumière le rôle des océans dans les cycles de fonte des glaciers précédents, mais présente également de nouvelles possibilités de prédire comment les cycles de carbone océanique réagiront au réchauffement climatique.

Alors que notre planète passe des périodes glaciaires à des périodes plus chaudes, les océans agissent comme des régulateurs clés des niveaux de CO2 atmosphérique en libérant le carbone stocké dans leurs profondeurs. L’étude révèle une corrélation remarquable entre la teneur en oxygène de l’océan mondial et le CO2 atmosphérique, s’étendant de la dernière période glaciaire à nos jours, et souligne comment le relargage de carbone des profondeurs marines pourrait s’intensifier en réponse au changement climatique.

Yi Wang, chercheuse principale, experte en biogéochimie marine et en paléo-océanographie, déclare que cette recherche souligne l’importance de l’océan Austral dans le contrôle du réservoir mondial d’oxygène de l’océan et du stockage du carbone. Comprendre l’influence dynamique de l’océan, en particulier de l’océan Austral, sur le CO2 atmosphérique a des implications pour l’avenir.

Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’Institution océanographique de Woods Hole (WHOI), une organisation à but non lucratif de renom dédiée à la recherche et à l’exploration océaniques. Avant de rejoindre l’Université Tulane, Wang a travaillé à la WHOI, où elle a contribué à cette entreprise révolutionnaire.

Pour reconstituer les niveaux moyens d’oxygène de l’océan mondial il y a des milliers d’années, l’équipe a minutieusement analysé les sédiments marins collectés dans la mer d’Arabie. Grâce à des mesures précises des isotopes du thallium présents dans les sédiments, les chercheurs ont discerné les niveaux d’oxygène dissous dans l’océan mondial pendant la période de formation des sédiments.

Wang souligne que cette recherche représente la première compréhension approfondie de la transformation de la teneur en oxygène de l’océan mondial lors de la transition de la dernière période glaciaire au climat plus chaud des 10 000 dernières années. Les résultats ont révélé une importante désoxygénation de l’océan mondial pendant la période glaciaire, notamment lors d’un réchauffement abrupt dans l’hémisphère nord. En revanche, l’océan a connu une augmentation des niveaux d’oxygène lors de la transition de la période glaciaire à nos jours lorsque des refroidissements soudains se sont produits. Ces observations peuvent être attribuées à des processus se déroulant dans l’océan Austral.

Sune Nielsen, co-auteur et scientifique associé à la WHOI, souligne l’importance de la recherche et ses implications pour la modulation du CO2 atmosphérique. Il met en évidence la réalité inquiétante selon laquelle les régions les plus affectées par le changement climatique d’origine humaine, telles que les régions de haute latitude, exercent également une influence disproportionnée sur les niveaux de CO2 atmosphérique.

L’étude crédite également les contributions des chercheuses Kassandra Costa, Sophie Hines et Wanyi Lu, qui ont apporté des informations cruciales et un soutien tout au long de l’étude.

En conclusion, cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre le passé de la Terre et prédire notre avenir. En dévoilant la relation complexe entre les niveaux d’oxygène de l’océan, le dioxyde de carbone et les cycles glaciaires, nous pouvons affiner nos prédictions sur la manière dont nos océans réagiront aux défis du réchauffement climatique. Des études supplémentaires dans ce domaine pourraient ouvrir la voie à des stratégies innovantes pour atténuer les impacts du changement climatique et protéger notre planète pour les générations futures.

Définitions :

– Océanographe : Scientifique qui étudie l’océan et ses différents aspects tels que les propriétés physiques, chimiques et biologiques.

– Cycles de fonte des glaciers : Périodes au cours desquelles les régions glaciées passent d’une période glaciaire à des conditions climatiques plus chaudes, entraînant la fonte des glaciers.

– CO2 atmosphérique : Dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère terrestre, un gaz à effet de serre important contribuant au réchauffement climatique.

– Biogéochimie marine : Étude des processus chimiques, biologiques et géologiques dans les systèmes marins et de leur impact sur les cycles biogéochimiques.

– Paléo-océanographie : Étude de l’histoire des océans, y compris des changements dans les courants, les températures et les environnements océaniques au fil du temps géologique.

