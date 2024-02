Découverte de la forme unique de couronne d’un arbre fossilisé vieux de 350 millions d’années

Des scientifiques ont fait une découverte extraordinaire au Nouveau-Brunswick, au Canada : un arbre fossilisé vieux de 350 millions d’années avec une forme de couronne remarquablement bien préservée. Cette découverte remet en question ce que nous pensions savoir sur la vie végétale primitive et offre des informations précieuses sur l’évolution des arbres.

Généralement, les arbres dans les archives fossiles sont uniquement préservés sous forme de troncs, sans aucune preuve de leurs canopies ou de leurs formes globales. Cependant, cette découverte récente présente une exception rare. Les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans le journal Current Biology, décrivent les arbres fossilisés comme ayant une forme de couronne tridimensionnelle ressemblant à une fougère ou à un palmier.

Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c’est l’abondance de feuilles trouvées autour du tronc. Contrairement aux fougères modernes ou aux palmiers, qui ont des feuilles concentrées en haut, cet arbre ancien, connu sous le nom de Sanfordiacaulis, présentait plus de 250 feuilles qui s’étendaient sur 1,75 mètre à partir du tronc. Les chercheurs estiment que chaque feuille aurait pu être encore plus longue avant de terminer, suggérant une canopée dense qui s’étendait d’au moins 5,5 mètres autour du tronc non ligneux d’un diamètre de 16 centimètres.

Cette forme de croissance unique permettait à l’arbre d’optimiser la capture de la lumière du soleil et de réduire la concurrence avec d’autres plantes au sol, selon les scientifiques. Cela apporte également des preuves de la prospérité d’arbres plus petits sous une canopée de forêt plus haute pendant la période du Carbonifère inférieur.

Les fossiles inhabituels ont été découverts grâce à une collaboration avec des chercheurs du Musée du Nouveau-Brunswick, à Saint John, et de l’Université Saint Mary à Halifax. Cette découverte extraordinaire met en évidence la nature diversifiée et expérimentale de la vie sur Terre tout au long de l’histoire et remet en question nos perceptions habituelles de ce à quoi un arbre devrait ressembler.

Bien que l’arbre Sanfordiacaulis représente une expérience évolutive infructueuse, sa découverte éclaire la gamme diversifiée de formes, de structures et de stratégies de croissance adoptées par les organismes anciens. En étudiant ces fossiles extraordinaires, les scientifiques continuent de dévoiler les mystères du passé de notre planète et d’acquérir une compréhension plus profonde de l’évolution remarquable de la vie sur Terre.

Définitions :

– Fossilisé : Le processus par lequel des matériaux ou des organismes organiques sont préservés et transformés en roche au fil du temps.

– Canopées : La couche supérieure de végétation dans une forêt, formant une couverture continue au-dessus du sol.

– Tronc : La tige principale d’un arbre, soutenant généralement les branches et les feuilles.

– Fougère : Plante sans fleurs produisant des spores, avec des feuilles divisées qui ont tendance à être en forme de plume.

– Palmier : Un arbre des climats tropicaux, ayant généralement une tige droite et non ramifiée, de grandes feuilles regroupées en haut et produisant des noix de coco ou des dattes.

