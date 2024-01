Conseils pour paître les résidus de culture : Assurer la santé de votre troupeau

Agriculture Victoria a récemment mis à jour sa ressource en ligne sur le pâturage des résidus de culture, fournissant des informations opportunes et cruciales pour les propriétaires de moutons. La page Web, intitulée « Exigences nutritionnelles des moutons lors du pâturage des résidus de culture », offre des précieux aperçus sur la gestion de la qualité variable des aliments pour maintenir la santé des troupeaux.

Le pâturage des résidus de culture peut s’avérer être une source efficace de nutrition pour les moutons pendant les saisons estivales et automnales. Cependant, il est important de noter que la qualité des aliments des résidus peut varier considérablement, ce qui nécessite l’utilisation de compléments alimentaires pour les moutons.

Un aspect clé à considérer lors du pâturage des résidus est la teneur en énergie et en protéines de l’alimentation. La valeur nutritionnelle des résidus provient des grains résiduels et de la quantité de matière végétale verte, pouvant inclure des grains endommagés et des mauvaises herbes estivales. Comprendre la variabilité de la valeur nutritionnelle pour différents types de résidus, ainsi que les méthodes pour la mesurer dans votre exploitation agricole, est crucial pour assurer le bien-être de votre troupeau.

La ressource mise à jour fournit non seulement des informations sur les besoins nutritionnels lors du pâturage des résidus de culture, mais met également en évidence les problèmes de santé potentiels auxquels les moutons peuvent être confrontés. Il s’agit notamment de l’intoxication alimentaire par les grains, l’intoxication au nitrate, la lupinose, la carence en thiamine, la distension de l’estomac et les parasites. Il insiste sur l’importance de s’assurer que les moutons aient l’estomac plein avant de les introduire dans un pâturage de résidus. En alternative, une introduction progressive peut être réalisée en limitant le temps de pâturage ou en mettant en place un système de pâturage en cellules.

De plus, la ressource conseille que des mauvaises herbes toxiques peuvent apparaître après les pluies estivales, ce qui présente un risque pour les moutons pâturant les résidus. En général, les animaux doivent être retirés de la zone après six semaines ou lorsque la quantité de grains et de l’alimentation verte tombe en dessous de 40 kg par hectare.

En pâturant les résidus, les propriétaires de moutons peuvent non seulement fournir une nutrition à leurs troupeaux, mais aussi réduire la quantité de résidus, ce qui sera bénéfique aux agriculteurs au moment de la transition vers les saisons d’automne et d’hiver.

En conclusion, la ressource mise à jour d’Agriculture Victoria offre des conseils et des connaissances précieuses aux propriétaires de moutons, assurant la santé et le bien-être de leur troupeau lors du pâturage des résidus de culture. Comprendre les besoins nutritionnels, les problèmes de santé potentiels et les techniques de gestion appropriées est crucial pour maintenir un troupeau sain et prospère.

Termes clés et jargon :

– Pâturage des résidus : La pratique consistant à permettre aux moutons de se nourrir du matériau résiduel laissé dans un champ après la récolte d’une culture.

– Qualité des aliments : La valeur nutritionnelle des aliments disponibles pour les animaux à consommer.

– Grains résiduels : La quantité de grains restant dans le champ après la récolte.

– Grains endommagés : Des grains qui ont été endommagés ou gâtés.

– Lupinose : Une maladie chez les moutons causée par la consommation de lupins moisis ou gâtés.

– Carence en thiamine : Un manque de thiamine (vitamine B1) dans l’alimentation, ce qui peut entraîner des problèmes de santé chez les moutons.

– Distension de l’estomac : Une condition chez les moutons causée par la consommation excessive d’eau, entraînant des ballonnements et d’autres problèmes de santé.

