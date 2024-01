Avancée majeure : une alternative végétale pour la production de vaccins

Des scientifiques ont réalisé une avancée significative dans la production d’une molécule précieuse utilisée dans les vaccins en la reproduisant dans une plante hôte alternative. La molécule, connue sous le nom de QS-21, est dérivée de l’arbre à savon et est un ingrédient clé de nombreux vaccins. Les recherches, dirigées par le John Innes Center, ont utilisé la séquence génomique de l’arbre à savon chilien pour identifier les gènes et les enzymes impliqués dans la production de QS-21.

En reconstituant la voie chimique dans une plante de tabac, l’équipe a réussi à produire du QS-21 « sans arbre ». Cette avancée révolutionnaire ouvre des opportunités sans précédent pour l’industrie des vaccins, permettant la bio-ingénierie d’adjuvants vaccinaux et l’amélioration de composés qui renforcent la réponse immunitaire humaine.

Les adjuvants vaccinaux jouent un rôle crucial dans la stimulation de la réponse du corps aux vaccins, et le QS-21 est un adjuvant puissant utilisé dans les vaccins contre le zona, le paludisme et d’autres maladies. Cependant, l’approvisionnement en QS-21 directement à partir de l’arbre à savon a soulevé des préoccupations quant à la durabilité environnementale de son approvisionnement. Les chercheurs ont cherché des méthodes alternatives de production, mais la structure complexe de la molécule a posé des défis.

Des études antérieures menées par le groupe du professeur Anne Osbourn au John Innes Center avaient déjà fait des progrès sur une partie de la voie du QS-21. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont identifié environ 70 gènes candidats et les ont transférés dans des plantes de tabac. Grâce à l’analyse de l’expression génique et à l’utilisation de plateformes avancées, ils ont réduit le nombre final de gènes et d’enzymes constituant la voie du QS-21 à 20.

En produisant du QS-21 dans un système d’expression hétérologue, les chercheurs peuvent désormais mieux comprendre la molécule, sa fonctionnalité et les moyens potentiels de résoudre les problèmes liés à l’échelle et à la toxicité. Cette avancée a non seulement des implications scientifiques, mais elle a également un impact positif sur la société en améliorant la durabilité de la production de vaccins.

L’équipe de recherche reconnaît l’importance des efforts de collaboration et souligne le soutien reçu de la plateforme de métabolomique et de la plateforme de chimie du John Innes Center. La biosynthèse complète du QS-21 marque une étape importante dans le développement des vaccins et offre une solution durable pour le marché mondial des vaccins.

