Astuces pour le pâturage des chaumes de culture: Assurer la santé des troupeaux

Alors que la récolte des céréales en Victoria touche à sa fin, les agriculteurs se tournent vers le pâturage des chaumes de culture. Agriculture Victoria a récemment mis à jour son site web avec des conseils précieux pour gérer la qualité variable de la nourriture afin de maintenir la santé des troupeaux.

L’un des principaux facteurs à prendre en compte lors du pâturage des chaumes est la teneur en énergie et en protéines de l’alimentation. Bien que les chaumes puissent être une bonne source de nutrition pour les moutons pendant les mois d’été et d’automne, la qualité de la nourriture peut varier considérablement. C’est là que les compléments alimentaires pour moutons entrent en jeu pour assurer une alimentation équilibrée.

Le Dr. Paul Beltz, vétérinaire principal de l’Agriculture Victoria, explique que la valeur alimentaire des chaumes provient des grains résiduels et de la quantité de matière végétale verte. Toutefois, il est important que les agriculteurs soient conscients de la variabilité de la valeur alimentaire des différents types de chaumes et de la manière de la mesurer sur leurs fermes. Le meilleur moment pour commencer à pâturer les chaumes est immédiatement après la récolte, car la qualité a tendance à se détériorer avec le temps.

Pour maintenir la santé des moutons pendant le pâturage des chaumes, il est essentiel de prendre en compte les problèmes de santé potentiels. Cela peut inclure l’empoisonnement aux grains, l’empoisonnement aux nitrates, la lupinose, la carence en thiamine, la distension de l’estomac par l’eau et les vers. Les agriculteurs doivent surveiller l’état de leur troupeau et fournir des blocs à lécher et des compléments alimentaires appropriés au besoin.

Afin de réduire au minimum le risque de mauvaises herbes toxiques affectant la santé des moutons, le bétail doit être retiré de la zone après six semaines ou lorsque les grains et la nourriture verte descendent en dessous de 40 kg par hectare. Cela permet de réduire la charge des chaumes, ce qui bénéficie finalement aux agriculteurs alors qu’ils se préparent pour les saisons d’automne et d’hiver.

Pour des informations détaillées et des ressources sur les besoins nutritionnels des moutons en pâturage des chaumes, les agriculteurs peuvent visiter le site web d’Agriculture Victoria à l’adresse https://agriculture.vic.gov.au/crops-and-horticulture/grains-pulses-and-cereals/crop-production/general-agronomy/sheep-nutritional-requirements-when-grazing-stubble. En suivant ces directives, les agriculteurs peuvent garantir la santé et le bien-être de leurs troupeaux tout en maximisant les avantages du pâturage des chaumes de culture.

Section FAQ:

1. Quels facteurs les agriculteurs devraient-ils prendre en compte lors du pâturage des chaumes de culture?

– Les agriculteurs devraient prendre en compte la teneur en énergie et en protéines de l’alimentation lors du pâturage des chaumes.

2. Pourquoi la qualité de la nourriture est-elle importante lors du pâturage des chaumes?

– La qualité de la nourriture des chaumes peut varier considérablement, il est donc important de garantir une alimentation équilibrée pour les moutons.

3. Quels sont quelques problèmes de santé potentiels pour les moutons qui pâturent sur les chaumes?

– Les problèmes de santé potentiels comprennent l’empoisonnement aux grains, l’empoisonnement aux nitrates, la lupinose, la carence en thiamine, la distension de l’estomac par l’eau et les vers.

4. Comment les agriculteurs peuvent-ils réduire le risque de mauvaises herbes toxiques affectant la santé des moutons?

– Les agriculteurs doivent retirer le bétail de la zone après six semaines ou lorsque les grains et la nourriture verte descendent en dessous de 40 kg par hectare.

5. Où les agriculteurs peuvent-ils trouver plus de ressources sur les besoins nutritionnels des moutons en pâturage des chaumes?

– Les agriculteurs peuvent visiter le site web d’Agriculture Victoria à l’adresse agriculture.vic.gov.au pour des informations détaillées et des ressources sur ce sujet.

Définitions:

– Chaume: La partie restante d’une culture laissée dans le champ après la récolte.

– Qualité de la nourriture: La valeur nutritionnelle et l’adéquation de la nourriture pour le bétail.

– Grains résiduels: Grains laissés dans le champ après la récolte.

– Blocs à lécher: Compléments ou mélanges de minéraux donnés aux animaux pour fournir une nutrition supplémentaire.

