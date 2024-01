Astrobotic’s Peregrine Moon Lander: Un Voyage Inattendu

Le module d’atterrissage lunaire Peregrine d’Astrobotic a pris un virage inattendu dans sa mission, s’écartant de son plan initial d’un atterrissage en douceur sur la Lune. En raison d’une fuite de carburant, le vaisseau spatial devra désormais revenir sur Terre, où il se désintégrera dans l’atmosphère de la planète. Astrobotic, l’entreprise de Pittsburgh qui a construit le module d’atterrissage lunaire, veille à ce que le vaisseau suive un chemin de rentrée sûr.

Le module d’atterrissage lunaire Peregrine, lancé avec succès le 8 janvier au sommet d’une fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance, devait effectuer son atterrissage en douceur sur la Lune le mois prochain. Cependant, la fuite de carburant a changé le cours de la mission. Malgré ce contretemps, Astrobotic reste optimiste quant aux performances du vaisseau spatial, affirmant qu’il est toujours réactif et stable.

Bien que l’alunissage ne soit plus possible, Peregrine a accompli quelques étapes importantes au cours de son séjour dans l’espace. Après plus de huit jours en orbite, le vaisseau spatial continue de fonctionner efficacement. Les ingénieurs d’Astrobotic ont même réussi à allumer avec succès l’un des moteurs principaux pendant 200 millisecondes lors d’un récent test. Toutefois, le rapport carburant-oxydant est trop éloigné de la plage de fonctionnement normale pour maintenir des combustions contrôlées de longue durée.

La participation de Peregrine au programme de services de charge utile lunaire commerciale (CLPS) de la NASA reste significative. Le vaisseau spatial transporte diverses charges utiles commerciales et cinq expériences de la NASA, y compris des restes humains de Celestis et Elysium Space. Le CLPS vise à soutenir le programme Artemis plus vaste de la NASA, qui prévoit d’envoyer des astronautes sur la Lune dans les années 2020.

Bien que Peregrine ne puisse pas atteindre sa destination prévue, un autre lancement CLPS est à l’horizon. Intuitive Machines lancera bientôt son propre module d’atterrissage à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, maintenant ainsi le programme ambitieux d’exploration lunaire sur la bonne voie.

En conclusion, malgré son changement inattendu de cap, le module d’atterrissage lunaire Peregrine d’Astrobotic a apporté des connaissances précieuses et des contributions au domaine de l’exploration lunaire. Cette mission rappelle les défis de l’exploration spatiale et l’importance de l’adaptabilité et de la résilience face à l’adversité.

Définitions :

– Atterrissage en douceur : un atterrissage sur un corps céleste qui minimise l’impact et les dommages potentiels.

– Fuite de carburant : la perte involontaire de carburant d’un vaisseau spatial ou d’un véhicule due à un dysfonctionnement ou à des dommages.

– Exploration lunaire : l’exploration et l’étude de la Lune.

