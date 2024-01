Título: La emocionante colaboración de Bring Me The Horizon con Bad Omens durante su gira por el Reino Unido e Irlanda

Bring Me The Horizon dio inicio a su muy esperada gira por el Reino Unido e Irlanda con un emocionante colaboración sorpresa junto al vocalista de Bad Omens, Noah Sebastian, en Cardiff. El público quedó electrizado cuando ambas bandas se unieron para interpretar «Antivist» del aclamado álbum de Bring Me The Horizon de 2013, «Sempiternal». Los fans capturaron el memorable momento en vídeos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, mostrando la intensidad y energía de la actuación.

La gira, que cuenta con Bad Omens como teloneros, continúa cautivando al público en todo el país. La colaboración con Noah Sebastian añade un sabor especial a los conciertos, deleitando a los fans de ambas bandas.

Noah Sebastian expresó su admiración por Bring Me The Horizon, reconociendo su influencia más allá de su música. Elogió su enfoque creativo y su disposición para romper barreras, superando las expectativas de los fans arraigados en la música pesada. Esta colaboración, tanto para Noah como para los fans, es un testimonio de la inspiración perdurable de Bring Me The Horizon.

No te pierdas la oportunidad de presenciar las sensacionales actuaciones de Bring Me The Horizon y Bad Omens en ciudades de todo el Reino Unido e Irlanda. La gira continúa esta noche (10 de enero) en Bournemouth, seguida de fechas en Birmingham, Manchester, Glasgow, Newcastle, Liverpool y Sheffield. Los últimos conciertos tendrán lugar en el emblemático O2 Arena de Londres los días 20 y 21 de enero, antes de concluir en Dublín el 23 de enero.

