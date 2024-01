Relación entre la resorción de nutrientes y la resistencia a la sequía en plantas de la sabana

Un nuevo estudio realizado por científicos del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna de la Academia China de Ciencias ha arrojado luz sobre la compleja relación entre la eficiencia de la resorción de nutrientes y la resistencia a la sequía en las plantas de la sabana. Publicado en la revista Tree Physiology, el estudio explora cómo la resorción de nutrientes de las hojas y los rasgos estructurales afectan la capacidad de las especies leñosas para resistir la sequía estacional severa.

Contrariamente a las suposiciones anteriores, los investigadores descubrieron una asociación negativa entre la eficiencia de resorción de nitrógeno y fósforo de las hojas y la resistencia de las plantas a la sequía. Al examinar 18 especies diferentes de árboles y arbustos en un ecosistema de sabana china, encontraron que las especies caracterizadas por una menor resistencia a la sequía tendían a poseer una mayor eficiencia de resorción de nutrientes.

Además, el estudio reveló que la inversión estructural de las hojas desempeña un papel crucial en la determinación del compromiso entre la resistencia a la sequía y la resorción de nutrientes. Las especies que tenían una baja inversión estructural, como la masa foliar por área, el contenido de masa seca de las hojas y el costo de construcción de las hojas, mostraban una mayor eficiencia de resorción de nitrógeno y fósforo. Por otro lado, aquellos con altos costos de construcción de las hojas demostraron una mayor resistencia a la sequía.

Esta investigación destaca la importancia del reciclaje de nutrientes y la eficiente resorción de nutrientes para las plantas en regiones propensas a la sequía. Las especies con una menor inversión estructural de las hojas tienen una mayor necesidad de reciclar sus nutrientes, lo que les permite mantener su crecimiento y supervivencia durante períodos de escasez de agua.

Zhang Shu-Bin, del XTBG, enfatizó la novedad de este estudio, afirmando que es el primero en investigar la relación entre la resorción de nutrientes y los rasgos de resistencia a la sequía en las plantas. Estos hallazgos profundizan nuestra comprensión de los mecanismos complejos que impactan la supervivencia y el crecimiento de las plantas en condiciones ambientales desafiantes. Investigaciones adicionales en esta área contribuirán al desarrollo de estrategias para mejorar la resistencia de las especies vegetales ante el cambio climático y el aumento de la escasez de agua.

Referencia:

Shu-Bin Zhang et al, Leaf nitrogen and phosphorus resorption efficiencies are related to drought resistance across woody species in a Chinese savanna, Tree Physiology (2023). DOI: 10.1093/treephys/tpad149

Preguntas frecuentes:

1. ¿En qué se centra la investigación realizada por los científicos del Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna?

– La investigación se centra en la relación entre la eficiencia de la resorción de nutrientes y la resistencia a la sequía en plantas de la sabana.

2. ¿Qué revela el estudio sobre la asociación entre la eficiencia de la resorción de nutrientes de las hojas y la resistencia a la sequía de las plantas?

– Contrariamente a las suposiciones anteriores, el estudio encuentra una asociación negativa entre la eficiencia de la resorción de nitrógeno y fósforo de las hojas y la resistencia de las plantas a la sequía. Las especies con menor resistencia a la sequía tienden a tener una mayor eficiencia de resorción de nutrientes.

3. ¿Qué papel desempeña la inversión estructural de las hojas en la determinación del compromiso entre la resistencia a la sequía y la resorción de nutrientes?

– El estudio revela que las especies con una baja inversión estructural muestran una mayor eficiencia de resorción de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, las especies con altos costos de construcción de las hojas demuestran una mayor resistencia a la sequía.

4. ¿Por qué es importante el reciclaje de nutrientes y la eficiente resorción de nutrientes para las plantas en regiones propensas a la sequía?

– Las especies con una menor inversión estructural de las hojas tienen una mayor necesidad de reciclar sus nutrientes, lo que les permite mantener el crecimiento y la supervivencia durante períodos de escasez de agua.

Definiciones:

– Eficiencia de resorción de nutrientes: La capacidad de las plantas para recuperar y reutilizar nutrientes de tejidos senescentes o en proceso de deterioro antes de que se desprendan o caigan.

– Sabana: Un ecosistema herbáceo caracterizado por una mezcla de árboles y pastizales, comúnmente encontrado en regiones tropicales o subtropicales.

– Resistencia a la sequía: La capacidad de las plantas para resistir y sobrevivir períodos prolongados de baja disponibilidad de agua.

– Inversión estructural: La asignación de recursos por parte de las plantas para respaldar el crecimiento y desarrollo de estructuras físicas, como las hojas.

– Masa foliar por área: La relación entre la masa foliar y el área foliar, utilizado para medir la densidad de las hojas.

– Contenido de masa seca de las hojas: La proporción de materia seca en una hoja, que indica la cantidad de material orgánico restante después de eliminar el agua.

– Costo de construcción de las hojas: La energía y los recursos requeridos para la formación y mantenimiento de las hojas.

