Nike se expande al mundo de los videojuegos, pero el futuro de las activaciones de juegos sigue siendo incierto

La división de blockchain y dispositivos digitales de Nike, .Swoosh, ha anunciado sus planes de adentrarse aún más en la industria de los videojuegos en el próximo año. Sin embargo, aún no está claro si estas futuras activaciones de juegos involucrarán tokens no fungibles (NFT).

En una publicación de blog, .Swoosh de Nike afirmó que el valor de los productos virtuales debe girar en torno a la alegría que brindan a los usuarios y su capacidad para expresarse, en lugar de centrarse únicamente en transacciones. La publicación también mencionó el lanzamiento de una nueva línea de productos virtuales llamada «Nike In-Game Wearables», que se pueden comprar y usar directamente en los videojuegos favoritos. Estos artículos no requerirán monederos criptográficos, ya que los usuarios solo necesitarán vincular sus cuentas de juego.

Si bien Nike ha estado involucrado en el espacio de blockchain a través de su adquisición de RTFKT y la plataforma .Swoosh durante algunos años, la compañía ha sido cautelosa con la redacción de sus artículos digitales y no los ha lanzado de manera consistente en la cadena de bloques. Aunque .Swoosh lanzó previamente NFTs de zapatillas digitales en Polygon y sugirió posibles colaboraciones con EA Sports y Fortnite, esta última resultó ser una campaña de coleccionables digitales que no utilizaba tecnología blockchain.

Curiosamente, Nike diferencia entre sus «coleccionables digitales» o NFTs y los «wearables in-game», lo que sugiere que estos últimos pueden no estar relacionados con criptomonedas y podrían parecerse a su colaboración con Fortnite. Sin embargo, la publicación de blog menciona que los propietarios de los coleccionables digitales de Nike (NFTs) tendrán la opción de transferir sus artículos a monederos criptográficos personales más adelante este año, lo que les permitirá negociar en mercados que garantizan regalías a los creadores.

A pesar de esta información, no está claro cuántas, si es que hay alguna, de las futuras integraciones de Nike en videojuegos involucrarán NFTs, ya que la compañía aún no ha respondido a la solicitud de aclaración de Decrypt. Nike sugiere que construir su propio mercado NFT podría desviar la atención de la creación de productos y la narración, lo que indica que no tiene planes de establecer un mercado NFT propio.

Preguntas frecuentes:

P: ¿Las futuras activaciones de juegos de Nike involucrarán NFTs?

R: Actualmente no está claro si las próximas integraciones de videojuegos de Nike utilizarán NFTs, ya que la compañía no ha dado una respuesta definitiva.

P: ¿Los usuarios pueden comprar y usar los «wearables in-game» de Nike directamente en sus videojuegos favoritos?

R: Sí, según la división .Swoosh de Nike, los próximos «wearables in-game» se pueden comprar y usar directamente en los videojuegos sin necesidad de monederos criptográficos.

P: ¿Nike establecerá su propio mercado NFT?

R: Nike ha afirmado que construir su propio mercado NFT desviaría la atención de la creación de productos y la narración, lo que indica que la compañía no tiene planes inmediatos de establecer un mercado NFT propio.