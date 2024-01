Explorando la emocionante búsqueda del campeón en Warzone Temporada 1 Reloaded

Resumen: La búsqueda del campeón en Warzone Temporada 1 Reloaded es una misión emocionante y desafiante diseñada para los campeones. Este artículo proporciona información importante como la fecha de lanzamiento, las recompensas y más.

¿Cuándo comienza la búsqueda del campeón en Warzone Temporada 1 Reloaded?

La búsqueda del campeón comenzará con la actualización de la Temporada 1 Reloaded, que se lanzará al mismo tiempo en todo el mundo el miércoles 17 de enero de 2023, a las 9 AM PT. Para los jugadores en diferentes regiones, aquí están las fechas y horas de lanzamiento:

– Pacific Time (PT): 17 de enero de 2024, a las 9 AM

– Mountain Time (MT): 17 de enero de 2024, a las 10 AM

– Central Time (CT): 17 de enero de 2024, a las 11 AM

– Eastern Time (ET): 17 de enero de 2024, a las 12 PM

– Hora del meridiano de Greenwich (GMT): 17 de enero de 2024, a las 5 PM

– Hora de Europa Central (CET): 17 de enero de 2024, a las 6 PM

– Hora de Europa del Este (EET): 17 de enero de 2024, a las 7 PM

– Hora estándar de la India (IST): 17 de enero de 2024, a las 10:30 PM

– Hora estándar de China (CST): 18 de enero de 2024, a la 1 AM

– Hora estándar de Japón (JST): 18 de enero de 2024, a las 2 AM

– Horario de verano del Este de Australia (AEDT): 18 de enero de 2024, a las 4 AM

– Horario de verano de Nueva Zelanda (NZDT): 18 de enero de 2024, a las 6 AM

¿Qué es la búsqueda del campeón en Warzone Temporada 1 Reloaded?

La búsqueda del campeón es una misión desafiante diseñada específicamente para los campeones. En esta iteración, los jugadores pueden intentar la búsqueda en el mapa de Urzikstan. En lugar de requerir cinco victorias consecutivas como en las versiones anteriores, los jugadores ahora pueden obtener el contrato al ganar 30 partidas dentro de una temporada. Los detalles específicos de los objetivos del contrato aún no se han revelado.

¿Cuáles son las recompensas por completar la búsqueda del campeón?

Si bien las recompensas exactas por completar la búsqueda del campeón aún no se conocen, una imagen reciente muestra una apariencia única para el operador con temática de lava. Además, los jugadores pueden esperar recibir otras posibles recompensas como una tarjeta de llamada, un emblema o una pegatina.

