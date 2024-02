Experimenta el lado dulce de la ciencia en la Soirée de Vino y Chocolate de Imagination Station

Indulga tus sentidos y embarcate en un encantador viaje a través del fascinante mundo de la ciencia durante el evento exclusivo de Imagination Station, Ciencia después del anochecer: Vino y Chocolate. En la noche del 10 de febrero, de 6 p.m. a 10 p.m., esta encantadora soirée tendrá lugar en Imagination Station en Toledo, Ohio.

Diseñado para adultos mayores de 21 años, el evento ofrece una oportunidad única para degustar, mezclar y saborear la hermosa combinación de vino y chocolate. Sumérgete en el ambiente mágico creado por la fusión de la ciencia y el romance.

Durante Ciencia después del anochecer, tendrás el placer de probar deliciosos manjares de reconocidos chocolateros y bodegas, especialmente seleccionados por Imagination Station. Mientras exploras los diversos sabores y texturas, también tendrás la oportunidad de participar en la creación de tablas de embutidos y descubrir el intrincado proceso de grabado en vidrio.

En medio del encanto, asegúrate de subir a la pista de baile y perderte en el ritmo de la música en vivo interpretada por el talentoso Hepcat Revival.

Además de estas experiencias inolvidables, los asistentes disfrutarán de un exclusivo primer vistazo a la nueva exhibición itinerante de Imagination Station, Above and Beyond. Prepárate para maravillarte mientras te embarcas en un cautivador viaje a través de la aviación y el espacio aéreo, presenciando las maravillas del vuelo y la innovación tecnológica de cerca.

Únete a nosotros en la soirée de Vino y Chocolate de Imagination Station para una noche llena de deleites sensoriales, donde la ciencia y el romance se entrelazan para crear una experiencia verdaderamente mágica. Marca tu calendario y asegura tus boletos ahora para una celebración inolvidable del Día de San Valentín.

Preguntas frecuentes:

1. ¿Qué es Ciencia después del anochecer: Vino y Chocolate?

Ciencia después del anochecer: Vino y Chocolate es un evento exclusivo organizado por Imagination Station en Toledo, Ohio. Ofrece a adultos mayores de 21 años la oportunidad de disfrutar de la combinación de vino y chocolate mientras exploran el fascinante mundo de la ciencia.

2. ¿Cuándo y dónde tiene lugar el evento?

El evento se llevará a cabo en la noche del 10 de febrero de 6 p.m. a 10 p.m. en Imagination Station en Toledo, Ohio.

3. ¿Qué pueden esperar los asistentes en el evento?

Los asistentes pueden esperar probar deliciosos manjares de reconocidos chocolateros y bodegas, participar en actividades como la elaboración de tablas de embutidos y el grabado en vidrio, disfrutar de actuaciones musicales en vivo de Hepcat Revival y tener un primer vistazo exclusivo a la nueva exhibición itinerante de Imagination Station, Above and Beyond.

4. ¿Hay alguna restricción de edad para este evento?

Sí, el evento está diseñado para adultos mayores de 21 años.

5. ¿Cómo puedo comprar boletos para el evento?

Puedes asegurar tus boletos para Ciencia después del anochecer: Vino y Chocolate visitando el sitio web de Imagination Station o poniéndote en contacto con su oficina de boletos.

Definiciones:

– Embutidos: Una selección de carnes curadas, quesos y acompañamientos, a menudo servidos en una tabla o plato de madera.

– Grabado en vidrio: El proceso de crear diseños o patrones en la superficie del vidrio aplicando sustancias abrasivas.

– Chocolatero: Una persona o empresa que fabrica y vende chocolates.

