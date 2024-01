Wissenschaftler erfinden neuen Typ eines molekularen Shuttles für zukünftige molekulare Maschinen

Wissenschaftler am Institut für Fortgeschrittene Materialien der Universität Jaume I haben ein bahnbrechendes molekulares Shuttle mit einer einzigartigen Architektur entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen molekularen Shuttles, die auf Rotaxanen basieren, besteht dieses neue Shuttle aus einem flachen Molekül, das sich innerhalb einer engen, kastenartigen Struktur hin und her bewegt. Die molekulare Box misst gerade einmal 2,2 nm in der Länge und 0,7 nm in der Breite. Diese Entdeckung erweitert nicht nur die Möglichkeiten für molekulare Maschinen, sondern legt auch den Grundstein für weitere Fortschritte auf diesem Gebiet.

Die molekulare Box besteht aus polyaromatischen Molekülen mit Iridiumkomplexen auf den langen Seiten, während Pyrazinmoleküle die kurzen Seiten bilden. Gastmoleküle werden durch Wechselwirkungen mit π-Elektronen, die in den langen Seiten vorhanden sind, innerhalb der Box eingeschlossen. Durch kernmagnetische Resonanzexperimente stellte das Team fest, dass bestimmte Gastmoleküle, wie beispielsweise Coronen, in der Lage sind, entlang der Länge der Box zu pendeln. Die Bewegung dieser Gastmoleküle wird jedoch durch sperrige tert-Butyl-Gruppen, die sich am halben Wegpunkt der Box befinden, behindert. Interessanterweise nimmt die Geschwindigkeit des Pendelns mit der Abnahme der Temperatur erheblich ab, von 13.000 Hin- und Herbewegungen pro Sekunde bei 0 °C auf nur 30 Bewegungen pro Sekunde bei -80 °C.

Die Forscher haben es sich zum Ziel gesetzt, das System weiter zu modifizieren, um eine kontrollierte Bewegung der Gastmoleküle innerhalb der Box zu ermöglichen. Sie streben die Entwicklung von Methoden an, um die Gastmoleküle am einen Ende der Box festzuhalten und sie dann mithilfe chemischer oder fotochemischer Reize zum anderen Ende zu transportieren. Dadurch würde das molekulare Shuttle effektiv zu einem Schalter umfunktioniert werden, was neue Möglichkeiten für die Entwicklung hochentwickelter molekularer Maschinen eröffnet.

Zusammenfassung:

Wissenschaftler der Universität Jaume I haben einen neuen Typ eines molekularen Shuttles erfunden, das mit einem anderen Mechanismus als herkömmliche Shuttles arbeitet. Das Shuttle besteht aus einem flachen Molekül, das sich innerhalb einer engen kastenartigen Struktur bewegt. Diese Entdeckung hat bedeutende Auswirkungen auf die Zukunft molekularer Maschinen und eröffnet Möglichkeiten für weitere Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet.

FAQ:

F: Was ist ein molekulares Shuttle?

A: Ein molekulares Shuttle ist eine Komponente molekularer Maschinen, die die Bewegung von Molekülen hin und her in einem begrenzten Raum ermöglicht.

F: Wie unterscheidet sich dieses neue molekulare Shuttle?

A: Im Gegensatz zu herkömmlichen Shuttles, die auf Rotaxanen basieren, besteht dieses neue Shuttle aus einem flachen Molekül, das sich innerhalb einer engen molekularen Box bewegt.

F: Welche potenziellen Anwendungen hat diese neue Entdeckung?

A: Diese Erfindung ebnet den Weg für die Entwicklung neuer Arten von molekularen Maschinen und eröffnet Möglichkeiten für die kontrollierte Bewegung von Molekülen innerhalb des Shuttles.

F: Wie planen die Forscher dieses System weiter zu verbessern?

A: Die Forscher streben an, das Shuttle so zu modifizieren, dass Gastmoleküle am einen Ende festgehalten und dann mithilfe chemischer oder fotochemischer Reize zum anderen Ende bewegt werden können, wodurch es effektiv zu einem Schalter umgewandelt wird.