Wissenschaftler bringen die Sterne mit neuen Isotopen näher zur Erde

In einer bahnbrechenden Leistung hat ein internationales Forschungsteam am Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) an der Michigan State University erfolgreich fünf neue Isotope geschaffen und so die Kluft zwischen den Himmelskörpern am Himmel und unserem Planeten überbrückt.

In der Zeitschrift Physical Review Letters wurden diese neu entdeckten Isotope – Thulium-182, Thulium-183, Ytterbium-186, Ytterbium-187 und Lutetium-190 – hervorgehoben. Sie sind die erste Charge ihrer Art, die am FRIB synthetisiert wurde. Diese außergewöhnliche Leistung zeigt die Fähigkeit des FRIB, nukleare Proben zu erzeugen, die bisher nur während der Kollision extrem dichter Neutronensterne existierten.

Professor Alexandra Gade, wissenschaftliche Leiterin am FRIB, äußerte sich begeistert über den Fortschritt des Teams. Sie erklärte: „Wir sind zuversichtlich, dass wir den Atomkernen, die für die Astrophysik wichtig sind, noch näher kommen können.“ Das Forschungsvorhaben, das von Senior Research Physicist Oleg Tarasov geleitet wurde, umfasste Mitarbeiter des Institute for Basic Science in Südkorea und RIKEN in Japan.

Die Produktion dieser neuen Isotope ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zum Verständnis der natürlichen Prozesse, die für die Entstehung neuer Elemente in Sternen verantwortlich sind. Durch die Nachbildung von Isotopen, die nach der Verschmelzung von Neutronensternen gefunden wurden, können Wissenschaftler die Geheimnisse hinter der Bildung schwerer Elemente wie Gold enträtseln.

Um die Isotope zu erzeugen, trieb das Team einen Strahl von Platinionen in ein Kohlenstoffziel. Während die anfänglichen Experimente einen Strahlstrom teilten, der dem Ladungszustand von 50 Nanoampere entsprach, hat das FRIB seine Strahlleistung bereits auf 350 Nanoampere erhöht und plant, auf erstaunliche 15.000 Nanoampere zu gelangen.

Obwohl die Entdeckung dieser Isotope bereits bedeutend ist, eröffnet sie eine Welt voller Möglichkeiten für zukünftige Erkundungen. Professor Bradley Sherrill, Leiter der Abteilung für fortgeschrittene Seltene-Isotopen-Trennung am FRIB, betonte das Potenzial für weitere Forschung und Messungen dieser neu entdeckten Isotope. Die Untersuchung ihrer Halbwertszeiten, Massen und anderer Eigenschaften wird dazu beitragen, unser Verständnis der grundlegenden Kernphysik zu verbessern.

Die Reise in unerforschtes Gebiet hat begonnen. Wie Professor Sherrill bemerkt: „Wir haben unser Zuhause verlassen und fangen an zu erkunden.“ Mit ihrer bahnbrechenden Leistung haben Wissenschaftler die Sterne näher an die Erde gebracht und ein Schatzkästchen an Wissen erschlossen, das im Kosmos auf uns wartet.

FAQ-Bereich:

1. Welche neu entdeckten Isotope gibt es am Facility for Rare Isotope Beams (FRIB)?

Die neu entdeckten Isotope am FRIB sind Thulium-182, Thulium-183, Ytterbium-186, Ytterbium-187 und Lutetium-190.

2. Wie bedeutend ist die Erzeugung dieser Isotope?

Die Erzeugung dieser Isotope ist bahnbrechend, da sie die Kluft zwischen den Himmelskörpern am Himmel und unserem Planeten überbrücken.

3. Was ist der Zweck der Erzeugung dieser Isotope?

Die Erzeugung dieser Isotope hilft Wissenschaftlern, die natürlichen Prozesse, die für die Entstehung neuer Elemente in Sternen verantwortlich sind, zu verstehen und die Geheimnisse hinter der Bildung schwerer Elemente wie Gold zu enträtseln.

4. Wie wurden diese Isotope erzeugt?

Ein Strahl aus Platinionen wurde in ein Kohlenstoffziel geschossen, um diese Isotope zu erzeugen.

5. Welche potenziellen zukünftigen Auswirkungen hat diese Entdeckung?

Diese Entdeckung eröffnet Möglichkeiten für weitere Forschung und Messungen dieser Isotope, die dazu beitragen werden, unser Verständnis der grundlegenden Kernphysik zu verbessern.

Schlüsselbegriffe:

– Isotope: Atome des gleichen Elements mit unterschiedlicher Anzahl von Neutronen.

– Neutronenstern: Der kollabierte Kern eines massiven Sterns, der eine Supernova-Explosion durchlaufen hat und hauptsächlich aus Neutronen besteht.

– Astrophysik: Der Zweig der Astronomie, der sich mit den physikalischen Eigenschaften von Himmelsobjekten und Phänomenen befasst.

