Verzögerter Start des Starliner von NASA für April geplant

NASA hat bekannt gegeben, dass sie endlich darauf vorbereitet ist, Mitte April zwei Astronauten mit einem Boeing Starliner-Raumschiff zur Internationalen Raumstation (ISS) zu schicken. Dies erfolgt nach jahrelangen Verzögerungen und technischen Problemen, die das Projekt geplagt haben.

Boeings Starliner hatte während seines Flugzertifizierungsprozesses Rückschläge hinnehmen müssen, aber die Raumfahrtagentur glaubt nun, dass bedeutende Fortschritte bei der Behebung dieser Probleme erzielt wurden. Bei einem kürzlichen Fallschirmtest hat das Raumschiff erfolgreich abgeschnitten und gibt der NASA Vertrauen in seine Gesamtzertifizierung des Systems.

Ursprünglich hatte NASA sowohl Boeing als auch SpaceX im Jahr 2014 ausgewählt, um Raumfahrzeugsysteme für Raumfahrten zu entwickeln. Boeing erhielt einen Vertrag über 4,2 Milliarden US-Dollar, während SpaceX 2,6 Milliarden US-Dollar erhielt. SpaceX konnte jedoch im Jahr 2020 einen wichtigen Meilenstein erreichen, als es seinen ersten bemannten Flug erfolgreich absolvierte und seitdem zahlreiche Reisen zur ISS mit Crew und Fracht unternommen hat. Im Gegensatz dazu hat Boeing bisher nur zwei unbemannte Testflüge des Starliner-Raumschiffs durchgeführt.

Um Sicherheitsbedenken auszuräumen, hat Boeing auch daran gearbeitet, ein potenziell brandgefährliches Klebeband namens P213 aus dem Raumschiff zu entfernen. In Bereichen, in denen das Entfernen des Klebebands zu anderen Hardwareproblemen führen könnte, hat das Unternehmen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, indem es es mit einem nicht brennbaren, scheuerfesten Klebeband umwickelt und Brandschutzvorrichtungen an Kabelbäumen installiert hat.

Im Rahmen der Vorbereitungen für den bevorstehenden Start laufen derzeit große integrierte Flugbetriebsübungen. Unterstützungsteams für die Mission haben kürzlich eine zweitägige Generalprobe für das Entkoppeln bis zur Landung auf dem White Sands Missile Range in New Mexico abgeschlossen.

Obwohl das Starliner-Projekt auf erhebliche Herausforderungen und Verzögerungen gestoßen ist, ist NASA optimistisch in Bezug auf den bevorstehenden Start. Da sich das Raumschiff seinem ersten bemannten Flug nähert, markiert dies einen wichtigen Meilenstein für Boeings Teilnahme am kommerziellen Crew-Programm der NASA und eröffnet Möglichkeiten für zukünftige bemannte Raumfahrterkundungen.

Definitionen:

– Internationale Raumstation (ISS): Eine bewohnbare Raumstation, die als Labor für wissenschaftliche Forschung und internationale Zusammenarbeit im Weltraum dient.

– Boeing Starliner-Raumschiff: Ein von Boeing entwickeltes Crew-Fahrzeug für den Transport von Astronauten zur und von der ISS.

– SpaceX: Ein privater amerikanischer Luft- und Raumfahrt-Hersteller und Raumfahrtunternehmen.

– Generalprobe für die Mission: Eine Übung vor einer Mission, um die Verfahren und Aufgaben zu simulieren, die während der eigentlichen Mission durchgeführt werden.

